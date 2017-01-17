Gündem Raporu - 17 Ocak Salı

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 17 Ocak 2017 Salı günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



17 OCAK 2017 SALI FUTBOL HABERLERİ



Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi transfer edecek mi?



Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan Osmanlıspor'da takımın önemli isimlerinden biri olan Badou Ndiaye için transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Başkent ekibinin orta sahasında sergilediği performansla dikkat çeken Senegalli oyuncu için Türkiye, İngiltere ve Çin'den teklifler yapıldığı bilgisine ulaşıldı.



İngiltere Premier Lig'inde bu sezon istediği sonuçları alamayan West Ham United'ın Ndiaye için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz kulübü, Osmanlıspor'a 5,5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Aynı zamanda Çin Ligi'nden de oyuncu için yaklaşık 8 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi.



Türkiye'den ise Trabzonspor'un da 26 yaşındaki oyuncu için devrede olduğu belirtildi. Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan bordo mavililer, Ndiaye için Osmanlıspor'a resmi teklifini sundu. Trabzonspor'un ilk teklifi 1,5 milyon Euro + Mustafa Yumlu oldu. Fakat West Ham'dan 5,5 milyon teklif aldıklarını ileten başkent ekibinin yöneticileri bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Trabzonspor teklifini, bir sonraki satıştan %50 pay olarak artırdı. Ancak bordo mavililerin bu teklifi de reddedildi.



NDİAYE'NİN KARİYERİ



Metin Albayrak'tan Aziz Yıldırım'a yanıt



Spor Toto Süper Lig'de zorlu Osmanlıspor deplasmanından 3 puan çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, muhabirimiz Ertan Süzgün'e özel açıklamalarda bulundu.



"3 PUANLA BAŞLAMAK GÜZEL OLDU"



Ankara'dan 3 puanla dönmek önemli. Osmanlı ciddi iyi bir takım. 3 puan bizim için iyi oldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Çok mutluyuz.



ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARINA NET YANIT



Albayrak, hafta arası "Şenol Güneş gidiyor Jorge Jesus geliyor" gibi ortaya atılan iddialar için de şu ifadeleri kullandı. "Şenol hoca bizden memnun, biz de ondan memnunuz. Beşiktaş'ta çok iyi bir aile ortamımız var. Bunu tamamen bizi karıştırmak isteyenler ortaya atıyor. Çünkü bizim böyle olumsuz bir ortamımız yok. Bunlar maksatlı yapılan haberler."



"TFF KONGRE ZAMANLARI BELLİDİR"



Galatasaray, Titi'yi transfer edecek mi?



Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan Galatasaray'ın, Kasımpaşa'da forma giyen Titi'ye talip olduğu iddia edildi. Kasımpaşa Kulübünden Donk ve Eren Derdiyok'u kadrosuna katan Galatasaray'ın Titi ile temas halinde olduğu iddiası dahi sosyal medyada ses getirdi.



Galatasaray taraftarı, Brezilyalı stoperin transfer iddialarına tepki gösterdi. FutbolArena ise gerçeklere ulaştı.



Galatasaray Yönetimi Kasımpaşa'da forma giyen Titi ile ilgilenmediklerini ve bu transfer iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Sarı kırmızılı yöneticiler Titi'nin kesinlikle Galatasaray'ın gündemine gelmediğini belirttiler.



Sarı kırmızılılar, FutbolArena'ya "Sezon başında yalnızca Eren'i alırken Castro, Titi ve Tunay'ın kontratı bitiyordu. Kasımpaşa kulübüne bu oyuncular ile devam edecek misiniz diye sohbet esnasında sormuştuk. Böyle bir transfer kesinlikle gündemimizde yok" dediler.



TİTİ GERÇEKLERİ



Trabzonspor, Konate transferini bitiriyor



Spor Toto Süper Lig'de forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da ibre Moussa Konate'ye döndü.



Ersun Yanal'ın kadroya katılmasını istediği Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega konusunda menajer engelini aşamayan bordo mavililer İsviçre'de Sion forması giyen Konate girişimlerini hızlandırdı.



Hugo Rodallega'nın menajerinin Trabzonspor'la prensipte anlaşma sağlamasına rağmen sonradan Çin'den gelen teklifleri bordo mavili yönetime koz olarak kullanması sıkıntı yarattı. Yönetim, işin uzaması sonrası bu transferden vazgeçebilecekleri konusunda rest çekerken bir yandan da Konate için harekete geçti.



Sion forması giyen şuanda ise Senegal'le Afrika Kupası'nda olan Moussa Konate için İsviçre temsilcisiyle pazarlıklara başlayan Trabzonspor, bu görüşmelerde önemli bir yol alırken kulüplerin kendi arasında anlaşmasına ramak kaldığı öğrenildi. İsviçre ekibinin bonservis konusunda bordo mavililere kolaylık sağlayarak ödenecek paranın da taksitler halinde uzun vadeye yayılacağı gelen haberler arasında.



KONATE TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR MU?



PFDK'DAN AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE'YE CEZA



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 TL ile para cezası aldığı açıklandı.



PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Karar verilmiştir."