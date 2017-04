Gündem / 9 Nisan 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek "İzmir Buluşması"na katılacak.



Programa Başbakan Binali Yıldırım da iştirak edecek.



(İzmir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boyabat'ta halkla bir araya gelecek.



(Sinop/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar Şubesinde kahvaltı programına katılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Oto Sanayiciler TOKİ Kura Çekim Töreni ve Yozgat Ovakentliler Buluşması'na katılacak.



(Kayseri/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, genç sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenci kulüpleriyle buluşacak, bir kıraathaneyi ziyaret edecek, "Kadınlar Soruyor" programına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Türk Eğitim-Sen ve Türk Sağlık-Sen üyeleriyle bir araya gelecek.



(Eskişehir/10.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat Hamamçimeni'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelecek, Uzun Sokak'ta esnafı ziyaret edecek, Polis Haftası dolayısıyla Polis Okulu futbol sahasında düzenlenecek futbol müsabakasını izleyecek, Hilton Garden Inn Oteli'ndeki iş kadınları buluşmasına katılacak.



Soylu, Işıldak Kültür Sarayı'ndaki Bizim Beylikdüzü Vakfının yemeğine iştirak edecek.



(Trabzon/09.30/12.30/14.00/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaş ilçesi, Paşabahçe mesire alanı ve Doğanşar ilçesini ziyaret edecek.



(Sivas/10.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek İstanbul mitingine katılacak.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleriyle kahvaltı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Maddeye Değil, Spora Bağımlıyız" gösterisiyle "Kararımız Evet, Dilek Feneri" etkinliğine iştirak edecek.



(Düzce/09.15-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, Yeşilli ilçe mitingine katılacak, Artuklu'da esnaf ziyaretinde bulunacak.



(Mardin/10.10-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, STK temsilcileriyle buluşacak, geleneksel yağlı güreş festivaline katılacak.



(Manisa/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile Esenler Bayburtlular Derneği temsilcileri, Mardinli iş adamları, İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası, Gaziosmanpaşa Bayburtlular Derneği temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşacak, Sancaktepe'de muhtarlar, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve seçmenlerle bir araya gelecek.



(İstanbul/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nü bombalaması ile rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fikr-i Asım Fikir Düşünce Derneği üyeleriyle buluşacak, 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları basın bilgilendirme toplantısı ve AK Parti Canik ilçe mitingine katılacak, Karadeniz Bölgesi'ndeki STK'ların temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Samsun/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Kayserispor-Osmanlıspor, Adanaspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.



(Kayseri/16.00/Adana/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Banvit-Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sürüyor.



(Balıkesir/15.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. hafta, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray maçıyla sona erecek.



(Hatay/16.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası, Maliye Piyango-Arkas Spor karşılaşacak.



(İstanbul/16.00/17.00/Bursa/17.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresinin ikinci gününde İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor, Seramiksan-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.



(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı)



8- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresinin ikinci gününde Afyon Belediyesi Yüntaş-Şanlıurfa Memleketspor, Beşiktaş-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları oynanacak.



(İzmir/15.00/17.00) (Fotoğraflı)



9- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlanacak.



10- TFF 1. Lig'in 27. haftasına Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor-Bandırmaspor, Manisaspor-Mersin İdmanyurdu, Balıkesirspor-Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.



(İstanbul/Giresun/13.00/Manisa/15.00/Balıkesir/18.30) (Fotoğraflı)



11- Spor Toto 2. Lig'de 31, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 35, 2 ve 3. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.



12- Masa tenisinde Kadınlar ETTU Kupası yarı final rövanş maçlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde Fransa'nın CP Lyssois, TİGEM Spor ise deplasmanda Rusya'nın TTC Kazan takımıyla karşılaşacak.



(Bursa/14.00/Kazan/17.00) (Fotoğraflı)



13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.



(Şanghay/09.00)



14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.



(Termas de Rio Hondo/22.00)



ÖZEL HABER



1- Şirketlerin döviz borcunu takip için düğmeye basıldı



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:



"Merkez Bankası, şirketlerin döviz borcu için oluşturulan ve altyapı çalışması tamamlanan yeni takip modeliyle veri toplamaya başladı"



"Türkiye genelinde yabancı para borcunun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yaklaşık 110 firmanın verileri bir ay içinde toplanacak. İkinci aşamada ise 2 bin firma çalışma kapsamına alınacak"



"Elde edilen verileri analiz ederek, teşvik ve makro ihtiyati düzenleme çerçevesini kısa sürede yeniden ele alacağız"



(Zeynep Akyıl/Ankara)



2- Tütün işçiliğinden Ekonomi Bakanlığına



Denizli'de 5 çocuklu çiftçi bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Ekonomi Bakanı Zeybekci, maddi imkansızlıklar nedeniyle tütün işçiliğinden salyangoz toplayıcılığına kadar birçok işi yaparak eğitimini tamamladı



Nihat Zeybekci, kurduğu şirketle çalışma yaşamında zirveye tırmanırken, Denizli Belediye Başkanı olarak başladığı siyasi kariyerine 4. kez getirildiği Ekonomi Bakanlığıyla devam ederek azmin ve başarının öyküsünü yazdı



Ekonomi Bakanı Zeybekci:



"Salyangoz toplardım. Köyde onu bizden alan biri vardı. Dağlarda keklik, tavşan avlardık. Mantar toplardık. Bağdaki armutlarımızı, kavunlarımızı at arabasıyla komşu köyümüze götürür satardım"



"Herkesin hayali vardır ama (çocukken) ekonomi bakanı olmayı hayal etmek ne haddine, okula gitmeye çalışıyor sadece. İyi bir tütüncü olmayı hayal ederdim"



"Çocuklarımın siyasete girmesini asla istemem. O konuda geçmiş ailemin, mevcut ve gelecek bütün ailelerimizin de zekatını ödediğimizi düşünüyorum"



Eşi Ayşen Zeybekci:



"Nihat Bey en çok bamya, bakla ve börülceyi sever. Bamya olduğu zaman kendinden geçer"



(Seval Ocak Adıyaman/Denizli/Ankara)



3- Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaşıyor



Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı her yıl artarken, şarj istasyonları da otoyol, dinlenme tesisleri ve alışveriş merkezlerinde yaygınlaşıyor



Elektrikli şarj istasyonu üreticileri, yerel yönetimlerin elektrikli otobüs ve kamyon alımları yapmasını memnuniyetle karşılıyor



TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram:



"Yüzde 100 elektrikli otomobillerin menzili bugün 400 kilometrelere kadar çıkmıştır. Bu araçların şarj süresi ise yarım saat ile 2,5 saat arasında değişmekte"



"Alışveriş merkezleri, oteller, plazalar, şehir içi açık ve kapalı otoparklar, şarj istasyonları için doğru adresler"



Eşarj Kurucu Ortağı Cem Bahar:



"Halka açık istasyonlarımızda Renault Zoe'yi bir saatte, i3'ü 2,5 saatte yüzde 100 şarj edebiliyoruz. İkisini de ?16-17 liraya tam şarj ediyoruz"



(Musab Turan/İstanbul)



***



