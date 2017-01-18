Güncelleme - Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde İnşaat İskelesi Çöktü

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında iskelenin çökmesi sonucu göçük altında kalan son işçi de kurtarıldı.



Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümüne ait ek bina inşaatının iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi çöken malzemelerin altında kaldı.



Bölgeye UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 6 işçiyi kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Malzemelerin altında kalan bir işçinin bacağına demir saplandığı belirtildi. İşçinin kurtarılması için çalışmalar hassasiyetle yürütüldü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından malzemelerin altından çıkarılan işçi ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 21.10 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin ek inşaatında kalıplarının kurulması esnasında çökme meydana geldiğini söyledi.



Çökme sonuncu şantiyede çalışan işçilerin yaralandığını ifade eden Uzunkaya, şunları belirtti:



"Şantiyede çalışan 7 işçi demir ve inşaat kalaslarının altında kalarak yaralandı. İlk başta çalışan işçilerden 6'sı çıkarıldı. 3'ü ayakta tedavi olarak normale döndü. Diğer 3'ü değişik hastanelerde tedavi oldular. Hayati tehlikeleri yok. Durumları gayet iyi. Müşahede altında tutuluyorlar. Biraz önce da son kardeşimizi ayağı demirler altında kaldığı için zarar vermemek amacıyla hassas bir şekilde çıkarılması sürecinden kaynaklı bir uzama oldu. O da hastaneye gönderildi. Bunun dışında enkaz altında kalan bir canlı yok."