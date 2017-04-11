Gümüşhane ve Trabzonlu Dağcılardan Ortak Yürüyüş

Toplam 675 bin 500 metrekarelik yüzölçümünün yüzde 60'ının dağlardan oluştuğu ve bu nedenle tüm doğa sporcularının ilgisini çeken Gümüşhane, doğa yürüyüşçülerinin gözde mekanlarından olma yolunda hızla ilerliyor.



Kentte kurulu bulunan Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (GÜDAK) iki haftada bir düzenlediği doğa yürüyüşlerinin yanısıra çevre illerin kulüpleri de Gümüşhane'nin eşsiz coğrafyası sık sık keşfe çıkıyor.



Son olarak Gümüşhane dağlarında GÜDAK'la birlikte ortak faaliyet düzenleyen Trabzon Tenis, Dağcılık, Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi sporculardan oluşan heyet Torul ilçesine bağlı Godanas ormanlarında yürüyüş düzenledi.



Her iki kulüp üyesi toplam 18 sporcunun katıldığı etkinlik ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesinden başladı. Tarihi İpek yolu üzerindeki eski İran-Trabzon transit yolundan başlayan yürüyüşte sporcular Bezdop mevkii, Orman Kulübesi ve Godanas ormanı aşarak Torul Kalesine geldi.



Başladıkları noktadan itibaren yay çizerek Torul ilçesinde yürüyüşü sonlandıran sporcular, gece gerçekleşen kar yağışı nedeniyle yürüyüşlerini beyaz örtü üzerinde gerçekleştirdi.



GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ve TEDAK'ın faaliyet sorumlusu Ercan Bostan'ın katıldığı yürüyüş boyunca sporcular 16 kilometrelik parkuru 5 saatte tamamladı.



İki haftada bir düzenledikleri doğa yürüyüşleriyle Gümüşhane coğrafyasını keşfe devam ettiklerini belirten GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, zaman zaman TEDAK'la ortak yürüyüşler düzenlediklerini belirterek, Torul baraj gölü manzarasında bulunan Godanas ormanlarına hemen her yıl parkur düzenlediklerini söyledi.



Trabzon'dan gelen sporcular ve GÜDAK üyesi sporcularla bahar mevsiminde olunmasına rağmen yeni yağan yaklaşık 10 santimetrelik beyaz örtü üzerinde çam ormanları içerisinde eşsiz bir manzara eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, yürüyüşlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. - GÜMÜŞHANE