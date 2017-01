Gümüşhane'de 19 Bin 851 Öğrenci Karne Aldı

Gümüşhane'de 175 okul ve kurumda öğrenim gören 19 bin 851 öğrenci 6 Şubat tarihine kadar sürecek yarıyıl tatiline girdi.



Yarıyıl tatili nedeniyle Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kurum müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.



Okul halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende ilk olarak ana sınıfı öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini veren Vali Memiş ve beraberindekiler daha sonra birinci sınıf öğrencilerinin karnelerini verdi. Vali Memiş, okuldaki birinci sınıflar arasında en yüksek puanı alarak dönemin "en temiz sınıfı" unvanını alan 1-E sınıfına da kupası ve belgesini verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından da öğrencilere hediyelerin verildiği karne programında öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, öğrenciliğin uzun bir süreç olduğunu, kendisinin mezun olalı 21 yıl olduğunu fakat hala okuyup yeni şeyler öğrendiğini ve devam eden bir süreç olduğunu söyledi.



Vali Memiş, karnelerini alan öğrencilerin yarıyıl tatilinde kendilerini il merkezine çok yakın olan Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana dağında bulunan kayak merkezine götürmeleri için ailelerinden talepte bulunmalarını istedi.



"Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz"



Karne töreninin ardından okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Memiş, "İlk dönemi hep birlikte bitirdik. Çocuklarımıza sağlıklı günler diliyoruz. Bu 15 günlük arada çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin dinlenmeleri çok önemli. Karnelerinde iyi not alanlarda var, iyi notu olmayanlar da var. Hepsinin zaman içerisinde, emek vererek, vakit ayırarak düzeleceğini ümit ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz. Hepsi bizler için çok değerli varlıklar" dedi.



Gümüşhane'de eğitim alanının diğer illerle mukayese edildiğinde iyi durumda olduğunu ifade eden Vali Memiş," Ancak il merkezindeki okullarımızın eskidiğini kabul etmemiz lazım. Onların fiziki ortamlarını iyileştirmeye yönelik çabalarımız var. Bir eğitim kampüsü kurma çabamız var. İnşallah daha iyi mekanları çocuklarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.



"Öğretmenlik mesleklerin en kıymetlisi"



Öğretmenlikle ilgili de bir değerlendirmede bulunan ve öğretmenliğin mesleklerin en kıymetlisi olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "Bir şey öğretmek çok önemli. Bizim kültürümüzde de çok önemsenen bir hadise. Bende bir öğretmen çocuğuyum ve bu nedenle de şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir eğitimci çocuğu olmanın her zaman avantajını yaşadım. Öğretmenler bizim aydınlarımız. Ancak Gümüşhane'de ben öğretmen arkadaşların biraz daha sokaklara çıkmasını istiyorum. Caddeye doğru birer adım atmanızı rica ediyorum. Daha doğrusu Gümüşhane'deki bütün aydınların, eğitimli insanların biraz daha görünür olmasını istiyorum. Biraz daha görünür olup bu sokaklara sahip çıkın, kentin sorunlarına sahip çıkın. Kentin sorunlarını paylaşın ve bizlere yardımcı olun. Bizleri olumlu yönde yönlendirin" diye konuştu.



"Yaşadığımız topluma biraz daha fazla katılmalıyız"



Bir kamu görevlisi veya öğretmenin sınıfa girip dersini anlattıktan sonra "Benim işim bitti" diyemeyeceğini dile getiren Vali Memiş, "Eğer diyorsa burada bir sorun var demektir. Aydın olmak, başka bir takım hasletler de ister. Yaşadığımız topluma biraz daha fazla katılmalıyız. Biraz daha iç içe olmalıyız. Çok iyi bir öğretmen olmanız yetmez, biraz daha sosyal insan olmanızı istiyorum valiniz olarak" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı. - GÜMÜŞHANE