Gülşen

Gülşen, 22 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde sizlerle....Detaylar : İl : İzmirİlce : BornovaMekan : Ooze VenueMekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, TürkiyeBaşlangıç Saati : 22.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 00: 00Kategori : GülşenTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.

Gülşen

Gülşen, 22 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde sizlerle....

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Ooze Venue

Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye

Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Gülşen

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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