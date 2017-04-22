Gülşen
Gülşen, 22 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde sizlerle....Detaylar : İl : İzmirİlce : BornovaMekan : Ooze VenueMekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, TürkiyeBaşlangıç Saati : 22.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 00: 00Kategori : GülşenTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.
Gülşen, 22 Nisan'da Ooze Venue sahnesinde sizlerle....
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ooze Venue
Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 22.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Gülşen
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io