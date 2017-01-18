Gülhan Erin Togem Hakkında Bilgi Aldı

Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Toplumsal Gelişim Merkezini (TOGEM) ziyaret ederek, çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



TOGEM Sorumlusu Yasemin delibaş ile birlikte TOGEM'i gezen Gülhan Erin, çalışanlarla sohbet etti. TOGEM bünyesindeki atölye ve sınıfları tek tek gezerek, kursiyerlerle sohbet eden Gülhan Erin, Adıyamanlı bayanların sosyalleşmesinde ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında TOGEM'in önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.



Adıyamanlı bayanların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Gülhan Erin, dikiş makinasının başına geçerek bir süre dikiş yaptı.



TOGEM'e ve çalışanlarına teşekkür eden Erin, TOGEM sayesinde kadınlarımız üretken hale ve aile bütçesine katkı yapacak hale gelmektedirler. - ADIYAMAN