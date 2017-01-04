Gülay Teyzenin Okuma Azmi

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezinde okuma yazma öğrenen 57 yaşındaki Gülay Çamlıbel, okuma azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor.



İngilizce öğretmeni olarak atanan kızının yanına Adıyaman'a gelen Çamlıbel, kızının tavsiyesi üzerine 3 ay önce Halk Eğitimi Merkezindeki okuma yazma kursuna katıldı.



Kısa sürede okuma yazmayı öğrenen Çamlıbel, ilerleyen yaşına rağmen eğitim hayatını sürdürmek istiyor.



Çamlıbel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce Mersin'den Adıyaman'da öğretmen olan kızı Göknul Çamlıbel'in yanına geldiğini söyledi.



Kızının tavsiyesi üzerine Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursuna yazıldığını anlatan Çamlıbel, "Kısa süre içerisinde okuma yazma öğrendim. Biraz zor oldu ama zoru başardım. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Haftada 5 gün kursa geliyorum. En büyük hayalim lise eğitimini tamamlamak." dedi.



Küçük yaşlardan beri okumak istediğini fakat zamanında okula gönderilmediğini belirten Çamlıbel, ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu ifade etti.



Okuma yazma öğrenmenin sosyal hayatta çok faydasını gördüğünü dile getiren Çamlıbel, "Bir devlet kapısına gittiğiniz zaman okuma yazma biliyorsanız işlerinizi kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Elektrik faturasını rahat bir şekilde ödeyebiliyorsunuz. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Okuma yazmayı öğrenmeyi bilmeyenlere tavsiye ederim. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.



Halk Eğitimi Merkezi okuma yazma kursu öğretmeni Mehmet Öztürk, okuma yazma kursunda 20 kayıtlı kursiyerin olduğunu söyledi.



Kurslarda 6 yıldır eğitim verdiğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti:



"Okuma yazma kursu merkezimizde 3 ay gibi süreyle sınırlı kalmıyor. Kursumuz sürekli devam ediyor. Kursiyerlerimizin çok trajik hikayeleri var. Okul hayatında birinci ve ikinci sınıfı terk etmiş kursiyerlerimiz var. Okuma yazma öğrenmeye gelen kursiyerler, ilk geldiklerinde zorlanıyorlar fakat zaman içerisinde okuma yazma öğreniyorlar. Tabi ki de mutlu oluyorlar. Haftanın 5 günü kursumuz devam ediyor. Merkezimizde okuma yazmayı öğrenen kursiyerlerimiz hayata güvenli bakabilen, kendine güvenen, dünyayı tanıyan bir birey olarak eğitimi tamamlıyorlar. Biz kursiyerlerin gözünden bunları anlıyoruz."