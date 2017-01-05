Gto Heyetinden Elbeyli Konaklama Tesisine Ziyaret

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis ve Yönetim Kurulu yönetimi, Suriyelilerin barındırıldığı Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve Başkanlık Divanı ile Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Hıdıroğlu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, yerleşkede dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan hizmetlerin sunulduğunu belirtti.



Türkiye'nin yaklaşık 6 yıldır Suriyelilere kucak açtığına dikkati çeken Hıdıroğlu, şunları kaydetti:



"Suriyeli kardeşlerimiz de bu hizmetlerden hoşnut. Elbeyli Konaklama Tesisi, 3 yıldan bu yana hizmet veriyor. 3 bin 600 konteynerin bulunduğu tesiste, 5-6 kişilik aileler rahatça yaşamlarını sürdürebiliyor. Kamp içerisinde okul, rehabilitasyon merkezi, poliklinik, cami, sosyal tesis ve market de bulunuyor. Bu hizmetler dünyanın hiçbir yerinde yok. Buraya kamp demek doğru değil. Burası kamp değil adeta modern bir yaşam merkezi."



Hıdıroğlu, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu dile getirerek, "Suriyelilere sunulan bu hizmetler gerçekten çok etkileyici. Suriyeli çocuklara sağlanan eğitimin kalitesi ve düzeyini de takdir ettim. Bu hizmetleri yerinde görmek heyetimizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.



Bu arada, GTO heyetinin aynı gün Kilis Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Özçiloğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş ve meclis üyeleriyle de bir araya geldiği bildirildi.



Hıdıroğlu, bu ziyarette, Gaziantep ve Kilis'in Suriyelilerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına entegrasyonuna ilişkin yeni bir çalışma yapması gerektiğini kaydetti.