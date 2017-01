Gto Başkanı Beyhan Hıdıroğlu Açıklaması

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu hedeflerinin Gaziantep'i geleceğe taşımak için güçlü bir destek ağı oluşturmak olduğunu söyledi.



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu, Gaziantep iş dünyasının talepleri ve GTO projeleri ile ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ı ziyaret ederek destek talebinde bulundu. Hedeflerinin Gaziantep'i geleceğe taşımak için güçlü bir destek ağı oluşturmak olduğunu söyleyen GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Ankara temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede kentin rekabet gücünü artıracak projeleri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını ilgili bakanlara ve Gaziantep milletvekillerine taşımaya devam edeceklerini belirtti. Ankara temaslarında Gaziantep'in içinde bulunduğu coğrafya ve omuzlarındaki tüm yüklere rağmen başarı yolunda kararlılıkla yürüdüğüne vurgu yaptıklarını belirten Hıdıroğlu, merkezi yönetimden başarının sürdürülebilir kılınması için verecekleri desteğin Gaziantep'in gücüne güç katacağının önemine değindiklerini kaydetti.



"Gaziantep Suriye'nin inşasında önemli rol üstlenecek"



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü GTO heyetini kabulünde Gaziantep'in Suriye'ye hazırlanması gerektiğini belirterek, barış süreci tesis edilince Gaziantep'in önünün açılacağını ve Suriye'nin yeniden inşasında Gaziantep'in önemli rol üstleneceğine vurgu yaptı. Gaziantep'in bölgede özel bir yeri ve önemi olduğunu söyleyen Bakan Özlü, "Gaziantep sahip olduğu gücü,misyonu ve potansiyeli Suriye'nin inşasında da Irak'ın gelişiminde de önemli katkılar sunacak ve kazanımlar elde edecek. Şimdiden buna hazırlanmalıyız" dedi.



GTO'nun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirmeye çalıştığı Lojistik Köy projesini özel takibe alarak destek vereceklerini belirten Bakan Özlü, "Yaptığımız her işte küresel başarıları hedeflemeli, gelecek projeksiyonumuzu buna göre belirlemeliyiz" açıklamasında bulundu.



"Savunma sanayi Gaziantep'in dokusuna uygun bir alan"



GTO'nun Gaziantep'te yeni bir yatırım alanı olarak savunma sanayi ile ilgili çalışmalarını değerlendiren AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, savunma sanayinin müteşebbis ruhlu Gaziantep'in dokusuna uygun bir alan olduğunu dile getirdi. Gaziantep'in Türkiye dinamizminin kalbi olduğunu belirten Şahin, "Gaziantep gibi bir şehrin diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayi alanında yapılacak çalışmalarda da başarılı olacağına inanıyorum. Gazianteplilerin yapması gereken güçbirliği oluşturmasıdır. Zira savunma sanayi büyük çapta Ar-Ge yatırımları isteyen bir alandır" şeklinde konuştu.



"Zor günleri birlikte aşacağız"



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "Devlet olarak, millet olarak yaşadığımız sürecin üstesinden gelecek güce sahibiz. Hepimiz aynı teknedeyiz. Yeter ki sağduyulu davranalım, birlik olalım" diye konuştu. - GAZİANTEP