Gribe Karşı 7 Altın Öğüt

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, giderek salgın haline dönüşen grip vakalarına karşı İzmirlileri uyardı, yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, son günlerde gribin toplumda çok sık görülen ve herkesi yakından ilgilendiren bir konu haline geldiğini belirterek, "Virüslere bağlı olarak ortaya çıkan, kişilerin yaşamını olumsuz etkileyen ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilen grip, alt solunum yollarını da etkileyen bir hastalık. Belirtileri kemik ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve ishal olan gribi soğuk algınlığından ayırmak gerek"dedi. KULAKTAN DOLMA BİLGİLERİ UNUTUN



Gribin en önemli tedavisinin istirahat olduğunu ifade eden Dr. Tarakçı şu bilgileri verdi:



"Hasta ne kadar çok dinlenir ve toplumdan ayrılırsa, hastayı ve toplumu o kadar çok korumuş oluruz. Özellikle hasta çocuklar okula gönderilmemeli. Gribe neden olan influenza virüsü, uzun dönem hastalığa neden oluyor. Hastalığın iyiye gitmediğini düşünerek dışarıdan alınan önerilerle antibiyotik kullanımına gidilmemesi gerek. Hastalarımızın yaptığı en büyük hata bu. Antibiyotik kullanımının gribe karşı hiçbir tedavisi yok. Antibiyotik kullanmayın. İyi bir beslenme ve destek tedavilerle grip atlatılabilir. Bu tür hastalıklarda önemli olan, kulaktan dolma bilgilerle 'O, şu ilacı kullandı. Ben de onu kullanıp iyileşirim' demek değil! Bir sağlık kuruluşuna gidip onların belirlediği yöntemleri uygulamanız gerek."



HER 3 HASTADAN 2'Sİ GRİP



Son zamanlarda artan soğuk hava nedeniyle insan vücudunun duruma tam adapte olamadığını ve bu yüzden de gribal enfeksiyonların arttığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, "Acile gelen hastaların çoğunda grip şikayetine bağlı yüksek ateş, ishal ve kusma şikayeti var. Bunun yanı sıra, polikliniklere gelen 50 hastanın 35-40'ı üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle geliyor. Zaten biz de her 3 hastadan 2'sine gribal enfeksiyon teşhisi koyuyoruz. İlaç kullanmak her hastada mümkün değil. Hastanın direncini arttıracak önlemlerle gribi yenebiliriz. Özellikle hastalarda yalancı güven duygusuna sebep olabilecek yaklaşımlardan uzak durmak gerek" dedi.



TEDAVİNİZİ AKSATMAYIN



Gribi hızlı atlatmak için önemli uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, adım adım tedavi yöntemlerini ise şöyle sıraladı:



"Doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için reçete edilen ilaçlar doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir. Antibiyotikler değil, doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır. Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır. Bol su için. Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen) tüketebilirsiniz. Elbette her fazla şeyin zararı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız. C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır. - İzmir