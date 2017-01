Gran Galà Lirico - Gonca Doğan & Filippo Micale & Hacıbaba Adiloğlu

Soprano Gonca Doğan, tenor Filippo Micale ve piyanist Hacıbaba Adiloğlu, zengin bir program ile, yeni yılın ilk konserinde 8 Ocak Pazar günü Mozarthaus'ta klasik müzikseverler ile buluşuyor.



Gonca Doğan, soprano



Filippo Micale, tenor



Hacıbaba Adiloğlu, piyano



PROGRAM



V. BELLINI | Il fervido desiderio, Dolente imagine | Almen se non poss'io "Ariette" Soprano/Pianoforte



G. PUCCINI | Ch'ella mi creda "La Fanciulla del West" Tenore/Pianoforte



V. BELLINI | Col sorriso d'innocenza "Il Pirata" Soprano/Pianoforte



G. VERDI | La donna è mobile "Rigoletto" Tenore/Pianoforte



P. TCHAIKOVSKY | October "The Seasons, op. 37a" Pianoforte



G. VERDI | Dio, mi potevi "Otello" Tenore/Pianoforte



V. BELLINI | Casta diva "Norma" Soprano/Pianoforte



V. BELLINI | In mia man alfin tu sei ... "Norma" Soprano/Tenore/Pianoforte



C. DEBUSSY | Arabesque No. 2, Pianoforte



G. PUCCINI | Vissi d'arte "Tosca" Soprano/Pianoforte



G. PUCCINI | E lucevan le stelle "Tosca" Tenore/Pianoforte



S. RACHMANINOFF | Spring Waters, Soprano/Pianoforte



G. PUCCINI | Bimba dagli occhi pieni di malia "Madama Butterfly" Soprano/Tenore/Pianoforte



P. MASCAGNI | Intermezzo "Cavalleria Rusticana" Pianoforte



P. MASCAGNI | Tu qui, Santuzza? "Cavalleria Rusticana" Soprano/Tenore/Pianoforte



G. PUCCINI | Nessun Dorma "Turandot" Tenore/Pianoforte



Program süresi: 70-80 Dakika



GONCA DOĞAN



2010 yılında, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Catania(İtalya) "Vincenzo Bellini" Konservatuvarı'nda doktora programını bitirmiştir. Avrupa'da bulunduğu süre içerisinde uluslararası opera dünyasının en önemli opera yıldızlarıyla çalışmıştır. Bunlardan bazıları; Edita Gruberova, Thomas Hampson, Eric Halfvarson, Ghena Dimitrova, Leyla Gencer, Luciano Pavarotti, Dietrich Fischer-Diescau, Mirella Freni, Salvatore Fisichella. Bunun yanı sıra çok önemli opera yarışmalarından uluslararası dereceler kazanmıştır. Bunlardan bazıları; 2010 yılında F.Martini ve Ismaele Voltolini Mantova'da, 2010 yılında "Vincenzo Bellini – Caltanissetta" ve 2014 yılında "Vincenzo Bellini – Catania", 2011 yılında Palermo'da "Simone Alaimo",Calabria'da F.Cilea,Siracusa da Voci del Mediterraneo' Premio Archimede, 2013 yılında Montagnana(Padova)'da "Martinelli Pertile" ve 2014 yılında "Marcello Giordani", 2015 yılında Vicenza'da "Marcella Pobbe" gibi uluslarası opera dereceleri kazanmış ve çok önemli kritikler almıştır. Bunun dışında Türkiye'de önemli konserlerde yer almıştır. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda Maestro Ertuğ Korkmaz yönetiminde Uluslararası Akdeniz Senfoni Orkestrası ile



gerçekleştirilmiş olan Türkiye-İtalya Dostluk Konseri'dir. 2010 yılında, Caltanissetta'da gerçekleştirilen V.Bellini Opera Yarışması'nda alınan derece sonucu Caltanissettada Teatro Margherita da P.Mascagni'nin Cavalleria Rusticana Operası'nın "Lola ve Santuzza" rolleri ile İtalya kariyeri başlamış ve bu rollerde Sicilya'da sayısız prodüksiyonlar gerçekleştirmiştir. 2011 yılında Palermo'da İtalya'nın Devlet Televizyonu olan "Rai 1" için Lugansky Ulusal Filarmoni Orkestrası ile "Chiesa di Casa Professa" da ünlü Tenor Pietro Ballo ile gerçekleştirilmiş konser büyük yankı uyandırmıştır. 2011 yılında "Ömür Boyu Başarı Ödülü" vesilesiyle Katanya Tiyatrosu ile ortaklaşa gerçekleştirilen konserde Tenor Salvatore Fisichella ile aynı sahneyi paylaşmıştır. 2012 yılında Maestro Stefano Sanfilippo tarafından yönetilen Sicilya Filarmoni Orkestrası ile Etna Festivali ve Katanya'da, 2013 yılında Benjamin Britten'in Doğumunun 100. Yıldönümü vesilesi ile önemli gala konserlerinde yer almiştir. 2014 yılında Uluslar arası Akdeniz Opera Festivali kapsamında Siracusa Antik Yunan Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmiş prodüksiyonlarda yer almıştır; Maestro Jacopo Di Pescasseroli yönetimi ile C.Orff'un Carmina Burana; aynı zamanda Maestro Gianluca Martinenghi yönetiminde Teatro Massimo Bellini Orkestrası ile G.Verdi nin Aida Operasını ünlü tenor Marcello Giordani ile aynı sahneyi paylaşarak seslendirmiştir. Yine 2014 yılında Palermo da Teatro Politeamada Sicilya Senfoni Orkestrası ile Maestro Alessandro Fabrizi yönetiminde C.Orff'un Carmina Burana eserini seslendirmiştir. 3 Kasım 2014 yılında V. Bellini'nin doğum günü vesilesi ile Teatro Massimo Bellini Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen Bellini Festivali kapsamında, Maestro Fabrizio M. Carminati yönetiminde Gala Konseri gerçekleştirmiştir.



17 Kasım 2014 yılında Palermo'da "Dinsel Müzik Festivali" kapsamında gerçekleştirilen W. A. Mozart'ın "Messa Incoronazione K.317" eserini Sicilya Senfoni Orkestrası ile Maestro Francesco di Mauro yönetiminde "Monreale Katedrali"nde seslendirmiştir. 2015 yılında Paris Üniversitesi Müzikoloji Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen Nebrodi Festivali'nde Prof. Carmelo Agnello rejisi ve başkanlığında Giuseppe Mule'nin "La Baronessa di Carini" Operası'nı seslendirmiştir. Her yıl,Sicilya'nın opera mabedleri sayılan Taormina ve Siracusa Antik Yunan Tiyatroları'nda Maestro Enrico Castiglione tarafından düzenlenmiş Bellini Festivali, Puccini-Verdi Gala ve bunun gibi bir çok etkinlikte Konser ve Opera Solisti olarak yer almistir.



Son zamanlarda, Çin(Makao) XXIX Uluslararası Kutsal Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser Taiwan, Hong Kong ve Çin Ulusal Televizyonları'ndan "canlı" olarak gerçekleştirilmiştir. 2016 Temmuz ayında Maestro Enrico Castiglione' nin Sanat Yönetmenliği yaptığı Taormina Opera Festivali'nde Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasını bütün dünyaya "canli yayın" olarak seslendirme firsatı bulmuştur. Şimdiye kadar Italya'nın en prestijli ve en önemli müzik dernekleri ile calışmış, çok önemli kritikler almıştır.Bunlar arasında Palermo "Ester Mazzoleni" ve İtalyan Ulusal Birliği Agimus Muzik, Bellini News, La Sicilia, I Vespri gibi yayın organları yer almaktadır.Bunun yanı sıra, Voci del Mediterraneo-Siracusa, Agimus Opera(Siracusa)ve V. Bellini (Catania) gibi, Uluslararasi Opera Yarışmaları'nda ve Uluslarası Pedara Gitar Festivalinde jüri üyesi olarak yer almıştır. Dünyada özellikle Vincenzo Bellini üzerine önemli çalışmalar yapmış olan ünlü müzikolog Domenico de Meo ile "Bellini ve Sanatta Ustalik" alaninda aynı ödülü almış ve 2017 Ocak ayında Palermo şehrinde Akademi Sicilya tarafından düzenlenecek olan Ödül Gecesi'nde "Vincenzo Bellini Onur Ödülü"ne layık görülmüştür.



HACIBABA ADİLOĞLU



1964'te Bakü'de doğdu.1971'de Bülbül Genç Yetenekler Müzik okulunu kazandı.1980'de Azerbaycan'da düzenlenen piyano yarışmasında "Birincilik ödülü"aldı.1981'de mezun oldu. Bakü Devlet konservatuarı Piyano Bölümü'ne kabul edildi.1985'de Kafkasya Uluslararası Piyano Yarışması'nda "Birincilik ödülü" aldı.Azerbaycan Devlet Radyo,TV ve Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası ile sayısız konserler verdi. 1985-1987'de Azerbaycan Mızıka Orkestrası'nda ordu hizmetinde bulundu. 1987-1989'da konservatuvar eğitimini; öğretmen, korrepetitör ve oda müziği icracısı olarak tamamladı. Moskova, St.Petersburg, Kiev gibi birçok kentte sayısız konserler verdi. Bu yıllarda Moskova Devlet Konservatuvarı'nda Prof. Başkirov, Naumov, Milştein, Vlasenko gibi dünyaca ünlü sanatçıların sınıfında staj yaptı.1989'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Prof. Rauf Atakişiyev'in sınıfında yüksek lisans eğitimi aldı. 1995'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde korrepetitör olarak çalıştı.1996'da Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde Piyano Ana Sanat Dalı'nda piyano öğretim üyesi ve Devlet Sanatçısı Suna Korat'ın şan sınıfında korrepetitör olarak çalıştı. Bu yıllarda Şef Vitali Katayev yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ve Şef Strugala yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile Saint-Seans'ın "Hayvanlar Karnavalı" ve şef Anton Rickenbacher yönetiminde, Rachmaninov'un 2. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.