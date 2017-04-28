Göztepe Maçı Biletlerine Taraftarlardan Yoğun İlgi

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor'da taraftarların biletlere ilgisi yönetimin yüzünü güldürdü.



Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasıyla Passolig gişesi önünde kuyruklar oluşturan sarı-kırmızılı taraftarların maraton ve kapalı tribün biletlerinin tamamını tükettiği belirtildi. 3, 4 ve 10 TL'den satışa sunulan 9 bin 500 biletten 5 bininin satıldığı belirtilirken, maç saatine kadar kale arkalarının da tamamen satılacağı tahmin ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Kapalı ve Maraton tribünün tamamının, çevre yolu tarafındaki kale arkası tribününün ise bir kısmının satıldığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafındaki kale arkası biletlerinin de maç günü tüketilmesi bekleniyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu kritik maçta yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler, müsabakaya büyük ilgi gösteriyor. - MALATYA