Görevlendirme Yapılan Belediyeler Çığır Açıyor

İçişleri Bakanlığınca DBP'li belediyelere görevlendirme yapılan Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'teki belediyeler, vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun bir çalışma içerisinde.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca belediyelere görevlendirilen vali yardımcıları ve kaymakamların talimatlarıyla hayata geçirilmeye başlanan projelerle vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden yararlanması sağlanıyor.



Özellikle Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu meydana gelen tahribatların giderilmesi için hummalı bir çalışma başlatan belediyeler, yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara yönelik hizmetleriyle "Sosyal belediyecilik" anlayışı da geliştiriyor.



DBP'li belediyeler döneminde hizmete susayan vatandaşlar, yapılan görevlendirmeler sayesinde belediyecilik hizmetiyle tanışmanın sevincini yaşıyor.



Diyarbakır



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla kent genelinde 2 milyon 600 bin lira maliyetle 25 bin 300 ton asfalt kullanırken, tek başına yaşayan, kendi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gideremeyen 520 yaşlıya, evlerinde kişisel bakım ve ev onarım ile temizlik hizmeti veriliyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ana planı kapsamında kentte 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçirecek. Raylı sistemle Diyarbakır'ın trafiğinde önemli bir rahatlama oluşturulması hedefleniyor. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayarak, Kayapınar ilçesindeki eğitim ve araştırma hastanesinde sona erecek.



Aynı anda 30 vagonun çalışacağı raylı sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazır bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için rayların çevresine özel izolasyon yapılacak.





DİSKİ tarafından su fiyatına 3 ayda bir TÜFE oranında artış yapılması uygulaması sona erdirildi, ücret uygulanan yol kenarı araç park yerleri için de ücret alınmaması kararı alındı.



Mezarlıklara giden vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tahsis ettiği misafirhane sayesinde il dışından gelen hasta yakınlarının konaklama sıkıntısını sona erdirdi.





Kentin farklı yerlerine 800 bin mevsimlik çiçek dikimini gerçekleştiren belediye, kadınlar ve kız öğrenciler ile 65 yaş üstü vatandaşların gece saatlerinde evlerine rahat ve güvenle ulaşmalarını sağlamak için otobüslere durak dışında inip binmelerine imkan sağlayacak uygulama başlattı.





Görme engelliler için trafik ışıklarına yerleştirilen Türkçe ve Kürtçe sesli uyarı sistemi yaygınlaştırılırken, doğum yapan anneler ile bebeklerin ihtiyacının karşılanması amacıyla "Hoş Geldin Bebek Projesi" başlatılarak 25 bin bebek seti dağıtıldı.



Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "Klimalı durak" hizmeti başlatan belediye, 30 yeni otobüsü vatandaşın hizmetine soktu.



Merkez Kayapınar Belediyesinin, asfaltsız köy yolu kalmaması için başlattığı çalışmalar sürerken, yörenin hassasiyetlerini de dikkate alarak yapımına başlanan taziye evlerinin inşaatı sürüyor.



Kadınlara yönelik 3 bin metrekarelik alanda Kadın Yaşam Merkezi yapmayı planlayan belediye, çocuklar için 40 halı saha inşa edecek.



Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mustafa Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal bakım hizmetlerinin devam ettiğini, evde bakım hizmetlerinin başladığını, 20 personel ile yaşlılar, düşkünler ve engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İlçede taziye evlerinin yapımına başladıklarını, bunların bitme aşamasına geldiğini kaydeden Kılıç, köy ve mahallelere çocuk oyun parkları, bazı köylerde gençlerin faydalanabilmesi için futbol sahaları yaptıklarını bildirdi.



Park ve bahçeler ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini, büyük bir macera parkı ve su parkı kurduklarını dile getiren Kılıç, asfalt çalışmalarının da hızla devam ettiğini, şehir merkezinde yeni imara açılan yollarla asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladıklarını aktardı.



"Bunlar için yaklaşık 150 trilyonluk bütçe ayırdık. Bütçemizi faaliyete geçiriyoruz. İlerleyen zamanlarda da gerekirse ek bütçe yapıp yine aynı miktarda bir parayla vatandaşımıza hizmet etmeyi planlıyoruz." diyen Kılıç, kültürel faaliyetler kapsamında Kayapınar Kültür Merkezi'nde bin 100 kursiyerin eğitim gördüğünü, kurdukları Engelsiz Yaşam Merkezi'ne devam eden engelli çocukların evden alınıp merkeze götürüldüğünü bildirdi.



Belediyenin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:



"Bütçemizi yaklaşık 3'e katlıyoruz. Sadece yatırım işleri için 30 trilyon gibi çok küçük bir bütçe ayrılmıştı ki zaten bununla asfalt bile yapamazsın. O bütçe de gerçekleşmiyordu zaten. Önceki yılları kontrol ettiğimizde hizmet anlamında hiçbir şey yoktu. Belediyenin bütçesi yaklaşık 150 trilyon, buna cari ve yatırım harcamaları dahildi. Biz şu ana kadar yaklaşık 150 trilyonluk bir bütçe gerçekleştirdik. Onu da ek bütçe yapıp katlayacağız. Projeleri hızlı bir şekilde yapıp vatandaşa sunarken elimizdeki bütçeyi de 3'e katlayarak hizmete devam ediyoruz."



Vatandaşların hak ettikleri hizmete kavuşacağına işaret eden Kılıç, temizlik, park ve bahçe, sosyal faaliyetler, asfalt, taziye evleri, çocuk oyun parkları ve futbol sahaları gibi faaliyetleri vatandaşlarla buluşturduklarını anlattı.



Kılıç, "Belediyeciliğin gerektirdiği her türlü faaliyeti yapıyoruz. Bunu hızlı ve etkin şekilde de vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Batman



İçişleri Bakanlığınca Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasından bu yana kentin çehresini değiştirecek projeler hayata geçirildi.



Kent genelinde 120 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi, 87 bin metrekare parke taşı döşenerek bu düzenlemenin bulunmadığı sokak bırakılmadı. Her parka bir çocuk oyun grubu kuruldu, 26 hal otobüsünün yanı sıra birçok birime yeni araçlar alındı.



Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, altyapı, spor tesisleri, geleneksel pazarın rehabilite edilmesi, parklar, sinemanın yeniden yapılması, şehir içi ulaşım için 70 milyon lira maliyetli projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.



Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi Parkı, içerisinde tenis kortları, halı saha, şelale, bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanlarının olduğu yaşam parkını halkın hizmeti sunduklarını, 120 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini, 87 bin metrekare parke taşı döşediklerini bildirdi.



Kentteki tüm parklara 338 bin liraya çocuk oyun grupları yerleştirildiğini, 2 milyon 600 bin lira maliyetle 60 bin dekar alanın yeşillendirildiğini anlatan Aksoy, hastane bahçesinde her gün bin kişiye çay ve çorba, her gün 2 bin öğrenciye kahvaltı ikramı edildiğini dile getirdi.



Aksoy, 26 halk otobüsü alınarak hizmete sunulduğunu, taziyesi olan vatandaşların bir günlük yemeğinin karşılandığını kaydederek, kent genelinde birçok projenin devam ettiğini, toplam 55 milyon liraya mal olacak olan 3 gençlik evi, belediye sineması, Alo Pazaryeri, belediye otopark, emlak birimi ofisi, ilçe otogarı, katlı otopark, spor sahalarının yapımının sürdüğünü anlattı.



Aksoy, yeni dönemde 95 milyon liralık dev projelerin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.



Siirt



İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kentin çok daha iyi ve kaliteli hizmete kavuşması için tüm ekiplerin farklı alanlarda projeler hazırladığını söyledi.



Halka hizmet etmek için belediyenin sahada olduğunu ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:



"Öncelikli olarak trafik ve sosyal alanları rahatlatmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptık. Şu an çalışmaları yürütülen sabit semt pazarı ve otopark projelerimiz bitmek üzere. Ayrıca eski devlet hastanesi arazisi de geçici olarak otoparka dönüştürülecek. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği Kızlar Tepesi mevkisi yeniden tasarlanarak vatandaşlarımızın mesire alanı ve park olarak hizmetine açılacak. Ayrıca aynı bölgede çok amaçlı yaklaşık 9 dönüm arazi üzerinde bölgenin en büyük çocuk dünyası parkı yapılacak. Parkın içerisinde çizgi film kahramanların yer alacağı geniş bir çocuk oyun parkı olacak."



Gençleri ve kadınları dikkate alan bir belediyecilik anlayışı içinde hareket ettiklerini anlatan Taşkın, "Belediye hizmetlerimizde özellikle kenar mahallelerde dezavantajlı ve sosyal alanlardan mahrum olan vatandaşlarımızın faydalanacağı projeler geliştiriyoruz. Bunun için Kadın ve Gençlik Merkezleri kuruldu." diye konuştu.



Okul bahçeleri ve boş alanlarda 20 halı saha, tenis kortu ve basketbol saha çalışmalarının başlatıldığını bildiren Taşkın, içerisinde yüzme havuzu, kapalı spor alanın bulunduğu 4 spor kompleksi için girişimlerin başlatıldığını vurguladı.



İl sakinlerinden Emrah Oktav da, belediyenin yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Siirt Belediyesinde memleketin görmek istediği yatırımları, görevlendirmeden sonra görmekteyiz. Otopark, semt pazarları ve son olarak Kızlar Tepesi alanında yeni proje gerçekten güzel." dedi.



Murat Coşar ise Siirt Belediyesine yapılan görevlendirme ile belediyenin yeni yüzünü gördüklerini, belediyenin yatırımlarıyla ön plana çıktığını söyledi.



Coşar, "Eski belediyenin halinden söz etmeye gerek yok, herkesçe malum. Bu açıdan belediyeyi yeni yatırımlarından dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Şırnak'ta da Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu, içme suyu şebekesi yer teslimi için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.



Şırnak Belediyesi, geçen yıl PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla büyük bölümü zarar gören kenti, ilgili bakanlıkların desteğiyle adeta yeniden imar ediyor.



Kentte PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu zarar gören su ve kanalizasyon şebekesi yapım ihalesi yapıldı. 51 milyon liraya mal olacak çalışma başlatıldı.



Asfalt çalışması için 105 milyon lira ödenek ayrıldı. Uludere Caddesi'ne 83 dönümlük arsada mesire alanı yapılırken, 15 okulda oyun parkı oluşturuldu.



Mardin de Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde temizlik hizmeti sunuyor.



Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, 10 ilçenin tamamında yol, kaldırım, asfalt ve yeşillendirme gibi çalışmalarını aralıksız yürüyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesinde terör saldırıları sonucu zarar gören içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini yapacak.