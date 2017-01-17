Görevlendirme Yapılan Belediyeler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler gıda, sağlık, temizlik ve kaldırım düzenlemeleriyle ilgili denetimlerini yoğunlaştırdı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mardin Valiliğince Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak Kaymakam Ahmet Odabaş'ın görevlendirilmesinin ardından çalışmalara hız verildi.



Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen kontrolü yaptı. Gramajı düşük olan fırınlara para cezası verildi. Kasap, market ve kantin denetimlerinde eksiklikler konusunda uyarılar yapıldı.



Kasaplar çarşısında sağlık ve hijyen denetimi yapan ekipler, et ve sakatat satışlarının açıkta yapılmasını yasakladı. Çarşı ise temizlik ekipleri tarafında sabunlu su ile yıkandı.



Vatandaşların yol ve kaldırımlara rastgele bırakılan sandalye ve benzeri malzemelerden şikayet etmesi üzerine esnaf uyarıldı.



Ekipler tarafından, ihlal yapan esnafa sözlü uyarıda bulunulurken sonraki denetimlerde kurala uymayan esnafların fotoğrafı çekilerek yazılı uyarı yapılacağı, uymayanlara para ve iş yeri kapatma cezası uygulayacağı belirtildi.