Görenler Tanıyamıyor... 120 Kilodan 60 Kiloya Düştü

Trabzon'da 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Münevver Kılıç, azmi sayesinde fazla kilolarından kurtularak ideal bir vücuda kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Her şeyin 15 ay önce gittiği doktorun fazla kilolarını vermesi gerektiğini söylemesinin ardından başladığını belirten Münevver Kılıç, o dönem uyguladığı diyet sayesinde 120 kilodan 60 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Vakfıkebir Belediyesi'nde Özel Kalem olarak görev yapan Kılıç, daha önce kendisini tanıyanların son halini gördüklerinde tanıyamadığını, bu kişileri inandırmak için kimlik göstermek zorunda kaldığını söylüyor.



54 bedenden 34 bedene düştü Uyguladığı diyet sayesinde 54 bedenden 36 bedene, ayakkabı numarasının da 42'den 39 kadar düştüğünü belirten Kılıç, "2016 yılının Ocak ayında yaklaşık 120 kilo idim. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine hastaneye giderek tahlil yaptırdım. Tahlil sonuçlarında doktorum değerlerimin çok yüksek olduğunu diyabete aday olduğumu kilo vermem gerektiğini söyledi. Ben de o günden itibaren internette araştırma yaparak, kitap okuyup, bu işi başaranlarla konuşmak suretiyle kendime bir diyet proğramı uyguladım. Günde en az 3 litre su tüketmek suretiyle sabah, öğlen, akşam 3 ana öğün, 2 ara öğün olmak üzere bir program uyguladım. Kahvaltılarımı özellikle yeşil sebze üzerine bol maydanoz, yumurta, domates, salatalık, 3 tane zeytin, bir dilim ekmek şeklinde planladım. Ara öğünlerimde kayısı, hurma, elma, meyve, yoğurt öğle yemeklerimde sebze ağırlıklı az et. Akşam öğünlerinde bol salata, az et, sebzeli yemek tükettim. Genellikle saat 18.00'den sonra da yemek yemedim" dedi.



Kilolu insanların en büyük düşmanı diyabet Daha önceleri şişmanlığını pek umursamadığını belirten Kılıç, "Şişmanlığım süresinde bende vurdum duymazlık oldu, kendimle barışık olmaya çalıştım yapamam dedim. Doktorum bana zayıflamam gerektiğini söyleyince korktum . Çünkü diyabetten çok korkuyorum kilolu insanların en büyük düşmanı diyabet. Ben de bunlara karşı savaş açacağım dedim ve başladım. Hiçbir doktordan herhangi bir ilaç, herhangi bir cerrahi müdahale görmedim. Sadece diyet ve yürüyüşle bunu çözdüm. En son kilom 120 idi şimdi 59-60 arası. Yani 15 ay sonunda 59-60 kilo arasında gidip geliyorum. Neredeyse yarı yarıya kilo verdim" diye konuştu.



"İrade ve niyet çok önemli"



"Eğer iradenize sahipseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur" diyen Kılıç "İrade ve niyet çok önemli. Çok acıktığım zaman önceki resmime bakarak kendi kendime yememem gerektiğini düşünerek yemiyorum. Çok zayıflayınca bu defa arkadaşlarım bana çok zayıfladın biraz kilo al demeye başladılar. Diyetisyene gittim o da bana doğru yaptın ancak 5 kilo kadar alabileceğimi söyledi. Daha önceki halimi görüp de şimdiki halimi görenler beni hiç tanıyamadı. Bana yarın nereye gitti diyerek takılıyorlar. Hatta daha önce buraya gelip de bana 'buradaki bayan emekli mi oldu?' diyenler oldu. Bende kendilerine kendimi ifade etmeye çalıştım ancak inanmak istemediler. Hatta bir gün birisi bana 'Münevver hanım yok mu ?' diye sordu. Ben de 'var' dedim. 'Nerede ?' dedi ben de 'burada' dedim. Benim dedim. 'Olamaz, kimliğini çıkar' dedi. Kimliğimi gösterdikten sonra inandı. Benim bu halimi görüpde feyz alanlar oldu. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.



Mesai arkadaşlarından Sevilay Batur da Kılıç'ın çaba göstererek zayıflamayı başardığını belirterek, "Biz zayıflamasını adım adım izledik. Önceki haliyle şimdiki hali arasında çok fark var. İradesine hayranım. Çaba gösterdi ve başardı" ifadelerini kullandı.



