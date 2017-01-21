Google Analytics Kursu

Google Analytics sayesinde internet sitenizde hangi sayfalar en çok ziyaret alıyor veya kullanıcılar hangi sayfadan internet sitenizden ayrılıyor analizini yapabilirsiniz. İnternet sitenize kaliteli trafik göndermek kadar bunun ölçümlenmesi de önemlidir. Bu anlamda Dünya'da en yaygın olarak kullanılan Google Analytics'i daha etkin bir şekilde bilmeniz size çok şey katacaktır.



Analytics sayesinde internet sitenize kaç ziyaretçi geldi, kaç kere geldi, hangi sayfalarda dolaştı, hangi sayfalarda daha uzun süre kaldı, hangi ürünler daha fazla tercih ediliyor veya kullanıcılar sepet tamamlama adımlarının hangisinden sitenizden ayrılıyor (abandon rate) öğrenebilirsiniz. Google Analytics eğitim içeriği aşağıdaki gibidir.



Google Analytics Eğitim İçeriği



Analytics Temel Metrikler (Ziyaret, Ziyaretçi, Sayfada Kalma Süresi, Hemen Çıkma Oranı vb)



Hesap, mülk, profil yapısı



Analytics Data Katmanları (Ziyaret, Sayfa Görüntüleme, Ziyaretçi)



Analytics Rapor Katmanları (Kitle, Edinme, Davranış, Dönüşümler vb)



İlişkilendirme Modelleme Aracı



Özelleştirilebilen Değişkenler



Otomatik Raporlar / Uyarılar



Trafik Raporları



Dönüşüm Raporları



Hedef Tanımlama



Site içi Arama – Kurulum / Kullanım



Profil Filtreleri



A/B Testleri – Denemeler



Çok Kanallı Huniler



Etkinlik Ölçümleme



Huni Görselleştirme