Google Analytics Kursu

Google Analytics sayesinde internet sitenizde hangi sayfalar en çok ziyaret alıyor veya kullanıcılar hangi sayfadan internet sitenizden ayrılıyor analizini yapabilirsiniz.

Google Analytics Kursu

Google Analytics sayesinde internet sitenizde hangi sayfalar en çok ziyaret alıyor veya kullanıcılar hangi sayfadan internet sitenizden ayrılıyor analizini yapabilirsiniz. İnternet sitenize kaliteli trafik göndermek kadar bunun ölçümlenmesi de önemlidir. Bu anlamda Dünya'da en yaygın olarak kullanılan Google Analytics'i daha etkin bir şekilde bilmeniz size çok şey katacaktır.

Analytics sayesinde internet sitenize kaç ziyaretçi geldi, kaç kere geldi, hangi sayfalarda dolaştı, hangi sayfalarda daha uzun süre kaldı, hangi ürünler daha fazla tercih ediliyor veya kullanıcılar sepet tamamlama adımlarının hangisinden sitenizden ayrılıyor (abandon rate) öğrenebilirsiniz. Google Analytics eğitim içeriği aşağıdaki gibidir.

Google Analytics Eğitim İçeriği

Analytics Temel Metrikler (Ziyaret, Ziyaretçi, Sayfada Kalma Süresi, Hemen Çıkma Oranı vb)

Hesap, mülk, profil yapısı

Analytics Data Katmanları (Ziyaret, Sayfa Görüntüleme, Ziyaretçi)

Analytics Rapor Katmanları (Kitle, Edinme, Davranış, Dönüşümler vb)

İlişkilendirme Modelleme Aracı

Özelleştirilebilen Değişkenler

Otomatik Raporlar / Uyarılar

Trafik Raporları

Dönüşüm Raporları

Hedef Tanımlama

Site içi Arama – Kurulum / Kullanım

Profil Filtreleri

A/B Testleri – Denemeler

Çok Kanallı Huniler

Etkinlik Ölçümleme

Huni Görselleştirme

Kaynak: Etkinlik.io

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