Gönen'de Hırsızlık İddiası

Gönen ilçesinde, çalıştığı eski iş yerindeki kasadan 100 bin lira değerinde altın ile yüklü miktarda para çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.



İddiaya göre, S.D'ye ait dükkanda uzun zamandır çalıştıktan sonra ayrılan E.K, sabaha karşı dükkan sahibinin aracından kasanın anahtarlarını alarak dükkana girdi.



Kasadaki 100 bin lira değerinde altın ile yüklü miktarda parayı alan E.K, olay yerinden ayrıldı.



S.D'nin olayın fark edip ihbarda bulunmasının ardından arama çalışmalarına başlayan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da izleyerek, şüphelinin ilçeden ayrıldığını tespit etti.



Zanlının yakalanması için Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli E.K, yapılan dur ihtarına uymadan kaçmak istese de kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alındı.



Gönen Emniyet Müdürlüğüne getirilen E.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.