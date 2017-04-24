Göle'de İçme Suyu Projesi Start Aldı

Göle Belediyesi, hazırlamış olduğu projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.



Baharın gelmesi ile birlikte Sonuna gelinen Göle içme suyu Projesi için Başkan Akın İsmailoğlu başkanlığında yapılan toplantı ile çalışmalara start verildi.



Başkan İsmailoğlu'nun önemsediği Göle yatırımları ile birlikte Belediye projeleri baharla birlikte ilk startını vererek kaldığı yerden çalışmalarına başladı. Göle ilçesini yeniden yapılandıracak olan yer altı ve yer üstü projeleri Belediye Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantı ile başlamış oldu.



Göle doğalgaz'ı, İçme suyu, yağmur sularının yer altına alınması ve yer üstü elektrikin yer altına alınması yapım çalışmaları eş zamanlı olarak yapılarak bitmesi amaçlanan çalışmalar ile Göle cadde ve sokakların tamamının sökülerek asfaltlanması sezon sonunda bitirilmiş olacak. - ARDAHAN