Gölbaşı Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası Başlattı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ilçe genelinde tüm özel sektörlerde, kamu ve kurumları ile okullarda pil toplama kampanyası başlattı.



Gölbaşında bulunan tüm özel sektörlerde, kamu kurumlarında, okullarda kampanya çerçevesinde atık toplama kutuları yerleştirilmeye başlandı. Gerçekleştirilen kampanyayla ilgili Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada ise, "Piller çöpe atıldığında havayı, toprağı ve suyu kaynaklarını kirletmektedir. İçerisinde cıva bulunan bir tek pil bile 800 bin litre suyu içilemez hale getirebilir. Bu kampanya ile atık pil toplama alışkanlığı kazandırılarak, atık pillerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi konusunda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amaçlanmaktadır" denildi. - ADIYAMAN