Gökhan Tepe
Sevilen sanatçı Gökhan Tepe 15 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde.
Sevilen sanatçı Gökhan Tepe 15 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde...Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Kendi seslendirdiği bestelerinin yanı sıra ödüllü bestesi Türkan, Teşekkür Ederim, Araftayım gibi hitlerini seslendirdiği konserlerinde sanatçı ayrıca Dem'li Şarkılar adını verdiği 70 ve 80'li yıllara damgasını vuran pop, arabesk ve sanat müziği eserlerine de kendi yorumuyla seslendiriyor.
VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.
VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Jolly Joker Ankara
Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14
Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Gökhan Tepe
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
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