Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Gökhan Tepe
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Gökhan Tepe

Sevilen sanatçı Gökhan Tepe 15 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde.

Gökhan Tepe

Sevilen  sanatçı  Gökhan Tepe 15 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde...Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe konser maratonuna ara vermeden devam ediyor. Kendi seslendirdiği bestelerinin yanı sıra ödüllü bestesi Türkan, Teşekkür Ederim, Araftayım gibi hitlerini seslendirdiği konserlerinde sanatçı ayrıca Dem'li Şarkılar adını verdiği 70 ve 80'li yıllara damgasını vuran pop, arabesk ve sanat müziği eserlerine de kendi yorumuyla seslendiriyor.

VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.

VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Jolly Joker Ankara

Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14

Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Gökhan Tepe

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gökhan Tepe, Kavaklıdere, Kızılırmak, 15 Nisan, Çankaya, Arabesk, Ankara, Konser, Türk, Telefon