Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları, 1990'da Samuel Beckett'le başladıkları serüvenlerini, yazarın en önemli tiyatro metinlerinden Godot'yu Beklerken ile sezon boyunca Zorlu PSM sahnesinde sürdürüyor.



İrlandalı yazar, oyun yazarı, eleştirmen, şair ve 20. yüzyıl deneysel edebiyatının önde gelen isimlerinden Samuel Beckett'ın 1949 yılında Fransızca olarak yazılan ve ilk kez 1953'te Paris'te sahnelenen ünlü eseri, zamanla ülke çapında ün kazanıp 1954 yılında Beckett tarafından bazı değişikliklerle İngilizce'ye çevrildi ve başka ülkelerde de sahnelenmeye başlandı.



Avangard olarak nitelenmesine karşın hızla klasikleşen oyunun varoluş sancıları çeken kahramanları Vladimir ve Estragon, yolları kesiştiğinde birbirleriyle iletişim kurmaya çalışır. Her gün yinelenen bu ritüelde bellek, işlevini yerine getiremeyince de gerçekliğin kesinliğinden uzaklaşmaya başlarlar. Oyun, eylemsizliklerine yenilmiş insanların, Godot adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya "şeyi" beklemelerini konu alan en önemli absürt tiyatro eserlerinden biridir.



Türkiye'de daha önce ilk kez 1954 yılında İstanbul'da Küçük Sahne Tiyatrosu tarafından, 1963 yılında da Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen Godot'yu Beklerken, 1998'de ise Orhan Alkaya'nın yönetmenliğinde İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelendi.



Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları tarafından, performatif sahneleme ve oyunculuk yöntemi ile sahnelenecek ölümsüz Samuel Beckett eseri, sezon boyunca Zorlu PSM sahnesinde ziyaretçilerini bekliyor!



Yöneten: Şahika Tekand



Yazan: Samuel Beckett



Çeviri: Uğur Ün, Tarık Günersel



Dekor: Esat Tekand



Işık Tasarım: Şahika Tekand



Ses Tasarımı: Şahika Tekand



Produksiyon Menajeri: Murat Ersan



Yönetmen Yardımcıları: Verda Habif, Nazlı Deniz Korkmaz, Arda Kurşunoğlu, Nilgün Kurtar



Kast (alfabetik sırayla): Onur Berk Arslanoğlu, Cem Bender, Sedat Kalkavan, Nazlı Deniz Korkmaz, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu, Yiğit Özşener



Süre: Yaklaşık 85-90 dakika, iki perde, arasız.