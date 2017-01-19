Gkv'lilerden Benim Eşsiz Yuvam Projesi

Benim Eşsiz Yuvam Projesine imza atan Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri proje kapsamında hazırladıkları canlıların yaşam alanları konu alan maketlerini sergilediler.



Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra dönem boyunca bir çok çalışmaya imza atan GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin dönem sonunda Benim Eşsiz Yuvam projesiyle bütün canlıların yaşam alanlarını mercek altına almasıyla ortaya güzel sonuçlar çıktığını ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel yaptığı değerlendirmede "Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri "Benim Eşsiz Yuvam" projesi ile canlıların yaşam alanlarını inceledikleri bir çalışma yaptılar. Bu proje ile öğrencilere her canlının bir yuvası vardır bilinci kazandırılmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu etkinlik çerçevesinde istedikleri her türlü malzemelerle yaratıcılıklarını da geliştirme fırsatı buldular. Ayrıca anne ve babalarıyla birlikte çalıştıkları bu projede onlarla etkili zaman geçirme şansı elde etmiş oldular. Çevrelerinde yaşayan tüm canlıların yaşam alanlarına saygılı olma değeri kazanan öğrenciler açtıkları sergi ile beğeni topladılar" ifadelerini kullandı.



Okul fuayesinde açılan ve büyük ilgi gören proje sergisine emeği geçenleri kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel emeği geçen öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik etti. - GAZİANTEP