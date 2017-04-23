Giresunspor Kulübü Başkanı Bozbağ Açıklaması

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça kazanmak için çıktıklarını, son ana kadar da 3 puan için mücadele ettiklerini belirtti.



Karşılaşmanın hakkının beraberlik olmadığını dile getiren Bozbağ, şöyle devam etti:



"Lider olan rakibimizin karşısına kazanmak için çıkmıştık. Sahadan 3 puanla ayrılmayı başarsaydık bugün Evkur Yeni Malatyaspor ile puan farkını 4'e indirmiş olacaktık. İlk 2 için ciddi anlamda iddiamız olacaktı. Karşılaşmada daha iyi oynayan, mücadele eden taraf bizdik. Kazanma adına her şeyi yaptık ama olmadı. Maçın hakkı kesinlikle beraberlik değildi. Kazanan taraf olmamız gerekiyordu. Futbol şansı yanımızda değildi. Kazanamadığımız için üzgünüz."



Mustafa Bozbağ, Evkur Yeni Malatyaspor maçını geride bıraktıklarını, 28 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Sivasspor müsabakasına odaklandıklarını kaydederek, "Sivasspor, bizim ilk 2 mücadelesi verdiğimiz rakiplerimizden. Çok önemli bir maça çıkacağız. Hedefimiz iyi hazırlanarak deplasmandan 3 puanla dönmek." diye konuştu.