Giresun'dan Sağlık Turizmi Atağı

Yurt dışında yaşayan Türkler, sağlık hizmetlerini Türkiye'den alıyor. Geçen yıl Türkiye'ye 700 bin turist sağlık hizmetlerinden faydalanmak için gelirken Giresun'da bu hizmetlerin karşılanması için çalışmalarına hız verdi.



Özel Giresun Ada Hastanesi bölgesi dışında ve yurt genelinden aldığı hastaların yanı sıra yurt dışından da hasta kabullere başladı. Almanya'da yaşayan Türk aile, uzun zamandır mücadele ettiği 'Obezite' tedavisini Giresun'a gelerek Özel Ada Hastanesi'nde görmeye başladı.



İnternet üzerinden yaptığı birçok araştırmalar sonucunda Op. Dr. Korhan Arslan ile irtibata geçtiklerini belirten hasta Kezban Ünal, "Uzun süredir ben tedavi olmayı çok istiyordum. Sürekli internet üzerinden araştırma yapıyordum, sürekli böyle bir şey olsa da tedavi olsam diye. Araştırmalarımda Korhan beyi bulduk. Geldik tedaviye başladık şuan çok memnunum ve çok mutluyum kendimi daha sağlıklı hissediyorum" dedi.



Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da hastaların artık küçük illeri tercih ettiğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan, "Hastamız Kezban hanım birkaç gün önce başvurdu hastanemize 'obezite' nedeniyle. Bizde araştırmalarımız yaptık ve ona halk arasında tüp mide ameliyatı olarak bilinen "sleeve gastrectomy" yani kapalı yöntemle midenin 4'de 3'ünün ya da 3'de 2'sinin alındığı mikro cerrahi müdahale gerçekleştirdik. Karadeniz bölgesinde yaklaşık 4 senedir biz bu operasyonu yapıyoruz. Şuana kadar 400'ün üzerinde obezite ameliyatı yaptık ve çok şükür hiçbir hastamızda hiçbir sıkıntıya düşmedik. Burada olayı bizce farklı kılan şey, hastamızın Giresun'la alakası olmaması. Kendisi Almanya'da yaşıyor ve bizleri araştırarak bulup buraya geldiler. Ameliyatımız gayet başarılı geçti ve bugün birinci günü ama hastamız geziyor, dolaşıyor her şey yolunda. Bizim burada yapmak istediğimiz şey, her türlü ameliyatı yapabilecek ameliyathane ortamına ve fiziki şartlara sahibiz. Sağlık turizmi konusunda, civar ülkelerin çok çok üstündeyiz. Bu şekilde kendimizi geliştirerek, hem eğitim, hem de teknoloji anlamında sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - GİRESUN