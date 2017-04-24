Gezici Çocuk Tiyatrosu Çankaya Yollarında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çankaya'nın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Çankaya Belediyesi, bayram haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Sanart Gezici Çocuk Tiyatrosunun sahnelediği 'Düş Sandığı' oyununu, Çankaya'nın farklı okulları ve Çankaya Evlerinin yanı sıra, ilçeye bağlı köylerde de çocuklarla buluşturuyor.



Çocuklar için resim, seramik, fotoğraf gibi sanat atölyeleri düzenleyen, çocukları sinemaya, tiyatroya götüren, müzik eğitimi veren Çankaya Belediyesi, şimdi de tiyatro oyunlarını çocukların okullarına taşıyor. İlk olarak Kıymet Necip Tesal İlköğretim Okulu'nda 156 çocuğun izlediği 'Düş Sandığı' oyunu, çocuklara düşlerini gerçekleştirme azmi ve 'inanırsan, başarırsın' mesajı veriyor.



Nuray Uzunöz'ün yazıp yönettiği bir sandığın başından geçenleri anlatan oyun, miniklerin yanı sıra öğretmenlerinin de beğenisini kazandı. - ANKARA