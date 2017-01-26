Geyve'de 3 Mahalleye Daha Bol Su

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Geyve'ye bağlı Hırka, Sarıgazi ve Eşme mahallelerini kapsayan içmesuyu projesi için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.



SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız proje kapsamında Geyve ilçemize bağlı üç mahallemizi daha sağlıklı ve bol içmesuyu ile buluşturuyoruz. Hırka, Sarıgazi ve Eşme mahallelerimize yapacağımız yatırım ile bölgede 13 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. Proje için 30 Ocak Pazartesi günü ihaleye çıkıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Söz verdiğimiz gibi şehrimizin hiçbir noktasında, hiçbir mahallesinde altyapı anlamında sorun yaşanmaması adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Geyve ilçemize bağlı Hırka, Sarıgazi ve Eşme Mahallerimizde de yeni bir içme suyu projesi başlatıyoruz. Bölgede inşa edeceğimiz 13 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile söz konusu mahallelerimizde zaman zaman yaşanan yetersizlik problemini ortadan kaldıracağız. Projemiz tamamlandığında Geyveli hemşehrilerimiz içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacaklar. İhalemizi 30 Ocak Pazartesi günü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA