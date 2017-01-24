Geri Dönüşümde Altın Dönem

Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şehir bırakmak için çevre çalışmalarına devam ediyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son bir yıl içinde yaptığı çalışmalarla 22 bin 536 ton ambalaj atığı, 799,93 ton cam ambalaj atığı, 22,828 ton bitkisel atık yağ, 2,609 ton atık pil, 2 bin 66 adet (6,508 ton) atık elektrikli ve elektronik eşya ile 8 bin 435 (114,225 ton) ömrünü tamamlamış lastik toplayarak geri dönüşüm seferberliğinde erişilmesi zor rakamlara ulaştı.



Geri dönüşümün gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zaruret olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Şehrimizin ve dünyanın geleceği açısından, geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Doğal kaynaklarımızın heba edilmemesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması için 2016 yılında önemli işlere imza atarak Avrupa standartlarının üzerine çıkmanın gururunu yaşadık" dedi.



Edebali, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, kamu kuruluşları, okullar ve nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde ilçe sakinlerini ziyaret ederek bilgi veriyor. Ayrıca 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında 144 okulda 11 bin 352 öğrencimize çevre koruma ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda eğitimler verildi. Ekiplerimiz Yıldırım'ın 69 mahallesinde kapı kapı dolaşarak geri dönüşümün ve enerji tasarrufunun önemini anlatıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA