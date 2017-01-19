Gercüş'te Öğrencilere Yönelik Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde kültür sanat etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahnelendi.



İçişleri Bakanlığı'nca KHK ile Gercüş Belediyesi'ne görevlendirilen İlçe Kaymakamı Ünal Koç, göreve başladığı günden beri hizmet ve etkinliklere devam ediyor. İlçede kültür sanat etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sergiledi. Yatılı Bölge Okulu'nda gerçekleşen Hacivat- Karagöz oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı Ünal Koç, ilçe genlinde hizmetlerin yanı sıra ilçede hem gençlere hem çocuklara hem de yaşlı vatandaşlara yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - BATMAN