Genel Sekreter Yardımcısı Genç'ten Başkan Akyol'a Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İzmir-İstanbul yolunda trafik kazası geçiren Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u, tedavi gördüğü Manisa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.



İzmir-İstanbul karayolu Selimşahlar mevkiinde geçirdiği kaza sonucu yaralanan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ziyaret etti. Mustafa Genç'e Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da eşlik etti. Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve makam şoförlerine de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ileten Mustafa Genç, "Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u ziyaret ettik. Kendisinde ve araçtakilerde kötü bir şey çok şükür ki yok. Tedavilerinin ardından taburcu edilecekler. Tekrar geçmiş olsun" dedi. - MANİSA