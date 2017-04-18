Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Ege Bölgesi finallerinde jüri üyeliği yapan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, müzik üniversitesi ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini, yakın gelecekte ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Ege Bölgesi finalleri, Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezinde başladı.



Yarışmanın jürisinde görev alan Arapgirlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz etkinliklerin gençler arasında sinerji yarattığını ve ülkenin sanatsal geleceğine çok büyük katkı sağladığını ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kültür ve Sanat Ödülleri töreninde gündeme gelen "müzik üniversitesi" konusuna değinen Arapgirlioğlu, şunları kaydetti:



"Ülkemizin sanatsal kalkınması konusunda Cumhurbaşkanımız, Kültür ve Sanat Ödülleri'nde bir söylemde bulunmuştu, 'Biz ülke olarak sanatta çok daha fazla hamle yapmalıyız' diye. Burada bir müzik üniversitesi konusu da gündeme geldi. Erol Parlak Hocamız müzik üniversitesi konusunu gündeme getirince, üniversitenin ülkemize katkısı olacağı konusunda Cumhurbaşkanımız da olumlu görüş bildirdi. Şu anda çalışmalar yürütüyoruz, inşallah yakın gelecekte müzik üniversitemizi de ülkemize kazandırmış olacağız."



Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölgesi finalleri kapsamında Türk Müziği Şarkı Yarışması kategorisinde, 8 ilden katılan 48 yarışmacının 7'si Türkiye elemelerine katılmaya hak kazandı.



Bölge finalleri kapsamında, yarın şiir okuma, ertesi gün de tiyatro yarışmaları yapılacak.



Yarışmanın Türkiye finali 15-18 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.