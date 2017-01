Gençlik Liderleri ve Gönüllüler Askerleri Ziyaret Etti

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Gençlik Liderleri ve Gönüllü üyeleri Türkiye'de yaşanan terör olayları sonucu Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret etti.



Gençlik Liderleri ve Gönüllü üyeleri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaretlerinde askerleri tatlı ikram ettiler. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin tarafından ağırlanan İl Müdürü Remzi Arkaltı, Gençlik Liderleri ve Gönüllü üyeleri, askerlerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür eden ve hediyelerini dağıtan Şahin, gözlerini kırpmadan vatana sahip çıktıklarını, her zaman her şartta bunu sürdüreceklerini söyledi.



İl Müdürü Remzi Arkaltı, Türkiye'nin huzurunu hedef alan bu tür hain saldırılar karşısında, milletin birlik ve beraberlik içerisinde sonuna kadar dimdik duracağını ifade ederek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak başta askerlerimiz ve polislerimiz olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olmaya, onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KİLİS