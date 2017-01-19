Gençlik Kollarından Yenimahalle Muhtarına Ziyaret

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları, Yeni Mahalle Muhtarı Teoman Temelkuran'ı ziyaret etti.



AK Parti Gençlik Kolları Rüştü Amil ve yönetim kurulu üyeleri, Çarşı Meydanı Uzaldı İş Hanı'na taşınana Yeni Mahalle Muhtarlığına Hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Amil, yönetimi ile birlikte yapmış olduğu ziyarette, 8 yıldır Yeni Mahalle Muhtarlığı yapan Teoman Temelkuran'ın hem genç hem de çalışkan bir muhtar olduğunun altını çizerek," Muhtarlığın çok büyük sorumlulukları var. Ama abimiz bu sorumluluğu layığı ile yerine getiriyor. Kendisine başarılarının devamı diliyorum" diye konuştu.



Muhtar Temelkuran, ziyaretten ötürü AK Parti gençlik kollarına teşekkür ederek,"Bizler sadece ailelerimizden sorumlu değiliz. Yaşadığımız mahalle sakinleri artık bizim sorumluluğumuz altında. Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için seçildik. Görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - ZONGULDAK