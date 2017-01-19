Gençlik Değişim Programına Gkv Damgası

Katıldıkları uluslararası değişim programı sınavlarından aldıkları eşit puanlarla bölge birincisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi öğrencileri Berkin Çupurbaş ve Ronaysu Taylan başarılarıyla Gaziantep gündemine girdiler.



Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi öğrencileri Berkin Çupurbaş ve Ronaysu Taylan Uluslararası Lions Kulüpleri birliğinin organize ettiği en önemli programlardan bir olan gençler arası değişim programı İngilizce yazılı ve sözlü sınavında eşit puan alarak bölge birinciliğini kazandılar. Arkadaşlarıyla aynı sınavlara katılan İlayda Sökücüise bölge 12. olarak bu programa katılma şansı yakaladı.



Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki, "Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda öğrencilerimizin başarı elde etmesi elbette hepimiz için mutluluk kaynağıdır. Uluslararası Lions Kulüpleri birliği tarafından organize edilen değişim programında iki öğrencimiz bölge birincisi olurken üçüncü öğrencimiz ise 12. Olarak programa katılma şansı yakalamıştır. Söz konusu programın amacı dünyanın farklı ülkelerinden 16-25 yas arası yaklaşık 20-25 gencin 3-4 haftalık bir sanatsal kamplar, spor kampları veya kültürel kamplarda bir araya gelerek ortak etkinlikler gerçekleştirmek olup her yıl kurumlarımızdan bu kamplara başarılı öğrencilerimiz katılmaktadır. Öğrencilerimiz bu kamplarda yeni dostluklar kazanarak kültürel etkileşim yasamaları ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunulması da önemlidir. . Okulumuzdan bu sınavı kazanan üç öğrencimiz Hawaii, Arizona ve Viyana da ülkemizi ve Gaziantep'i özellikle gastronomi alanında en iyi şekilde tanıtacaklardır. Gerekli bilgi ve donanıma sahip olan öğrencilerimizi şimdiden kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP