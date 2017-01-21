Genç Müsiad Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanlığı bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz günlerde 1. Olağan Genel Kurulunu yapan Genç MÜSİAD Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.



Geçtiğimiz günlerde 1. Olağan Genel Kurulunu yapan Genç MÜSİAD Yönetim Kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD Başkanı Faruk Erdoğan, "Yönetim kurulumuzun görev dağılımı yapılmış olup birim başkanlarımız, eğitim, tecrübe paylaşım, üretimde teknoloji destekleme adına yapılan fikir, bölgesel ticaret toplantıları, sektör kurulu toplantıları gibi kendi alanlarında plan, proje ve programlarını yaparak faaliyetlerine başlayacaklardır. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.



Faruk Erdoğan başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinden Uğur Özbek, Burak Tekbaş ve İbrahim Şamlı başkan yardımcılığına getirildi. Teşkilatlanma Birim Başkanı Mustafa Cesur, Üniversiteler Birim Başkanı Edip Safter Çiçek, Sektör Kurulları Birim Başkanı Ahmet Pekcan, Eğitim ve Projeler Birim Başkanı Ömer Faruk Türk oldu. Basın, Medya ve İletişim Birim Başkanı Yunus Takeş, Kurumsal İlişkiler Birim Başkanı Samet Doğuş, Girişimcilik Birim Başkanı Abdulkadir Gölükçü, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Fethi Erinöz ve Mali İşler Birim Başkanlığına da Nurettin Altuntaş'ın getirildiği açıklandı. - MANİSA