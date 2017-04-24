Genç Çiftçiler Hibe Desteğiyle İlgili Bilgilendirildi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce genç çiftçilere verilecek hibe desteğiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Belediye çay bahçesi salonunda düzenlenen toplantıya Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ve çok sayıda çiftçi katıldı.



Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan genç çiftçilere hibe desteği çiftçilerden yoğun ilgi gördü.



Toplantıda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik ekiplerince üreticilere Genç Çiftçi projelerine başvurma şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verildi.



Toplantıda Pazarlar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat mühendisi Erkan Temel, "Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi hibe başvuruları 07 Nisan 2017 tarihinde başladı, 5 Mayıs 2017 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.Başvuruda bulunmak isteyen genç çiftçiler; hayvansal üretime yönelik olarak(büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve tesis yapımı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve tesis yapımı, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve tesisi yapımı, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı), bitkisel üretime yönelik olarak(kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi), yöresel ürünler ile tıbbı aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projelerinden herhangi birine başvurulabilecektir. Başvurular sistem üzerinden www.gencciftci.gov.tr adresinden yapılacaktır. Genç çiftçilerimiz sistemden alınan çıktılarla birlikte gerekli evrakları tamamlayıp, yatırımı yapmak istedikleri yerin bağlı olduğu İlçe Müdürlüğümüze şahsen başvuracaklardır. Vekalet ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Genç çiftçilerimize bu projelerden faydalanması için bizler her türlü bilgi ve eğitimi sizlere vermeye devam edeceğiz" dedi.



Pazarlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce konuyla ilgili çiftçilere bilgilendirmeler yapılmaya devam edileceği bildirildi.(MB-EFE) - KÜTAHYA