Genç Baran Hatalı Park Kurbanı Oldu

Muğla Milas'ın Halil Bey Bulvarı'nda sabaha karşı yaşanan kazada çevre yolunda park halindeki tıra otomobiliyle arkadan çarpan 21 yaşındaki Baran Aslan hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.



Sabah 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erdal Şener (39) Halil Bey Bulvarı'nda iddiaya göre kahvaltılık ihtiyacı için traktör yüklü 14 EE 754 plakalı tırı park etti. Bu sırada bulvar üzerinde hareket halinde olan Baran Aslan (21) idaresindeki 48 LC 711 plakalı otomobil, tırın 14 DB 304 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aslan ve yanında bulunan arkadaşı G. A. (21) sıkıştıkları yerden çalışma sonucu çıkardı.



Ambulansla İzan Özel Sağlık Hastanesine sevk edilen Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı A'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Tır sürücüsü Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Acı haberi alan Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Aslan'ın kısa süre önce askerlik görevini tamamladığı ve babasını da yaklaşık 20 yıl önce yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. - MUĞLA