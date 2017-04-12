Genç, Alaşehir'deki Büyükşehir Yatırımlarını İnceledi

Alaşehir'de bir dizi incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ilçede Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Binası ve MABEM'i de ziyaret etti. Genç, Büyükşehir Belediyesi personeliyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Gün boyu Alaşehir'de çeşitli incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ilçede Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi ve MABEM'i de ziyaret etti. Genç'e, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy ve Alaşehir Koordinasyon Şube Müdürü Akif Ceylan eşlik etti. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Genç burada personelle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genç ardından MABEM'i ziyaret etti. Burada öğretmenlerle bir araya gelen Genç, kendilerine başarılar diledi. Genç, ilçe ziyaretinde son olarak Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ile bir araya gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışıverişinde bulundu.



Şehit Fethi Sekin'in adı verilecek



Alaşehir'de Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nde sona gelindi. Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adını taşıyan merkezde incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, Alaşehir Koordinasyon Şube Müdürü Akif Ceylan da eşlik etti. Modern merkezin ilçe sakinlerine kapılarını açmak için hazırlandığı belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Alaşehir'de gençlerimizin göz bebeği olacak olan modern merkezde inşaat çalışmaları tamamlandı. Kendini farklı dallarda geliştirmek isteyenlerin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan merkezde iç donanım ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi. - MANİSA