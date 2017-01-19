Gelin Adayı Merve Canlı Yayında Bayıldı!



Mustafa Merve'den ayrılacağını canlı yayında dile getirince gelin adayı önce gözyaşlarına boğuldu sonra bayıldı



Atv'de yayınlanan Esra Erol'da 17 Ocak günü yayınlanan programda gelin adayı Merve konuşmaları ve hareketleri ile çok konuşuldu. Mustafa ile Merve stüdyoya gelerek açıklamalarda bulundu. Mustafa, Merve ile beraber yapamayacağını onun kendi yoluna kendisininde kendi yoluna gitmesi gerektiğini söyleyerek Merve den ayrıldığını söyledi. Merve ise bu konuşmalardan sonra çok üzülerek ağlamaya başladı. Mustafa ağlamaması gerektiğini söyleyerek Merveyi teselli etmeye çalışsada bunu başaramadı.



.Esra Erol Mustafa ve Merve ikilisini haklarında hayırlısı olması gerektiğini söyleyerek stüdyodan gönderdiği sırada Merve aniden yere düşerek bayıldı. Canlı yayında Merve'nin gösterildiği sırada olayın gerçekleşti. Esra Erol sağlık ekibinin çağrıldığını ve olaya müdahale edildiğini söyleyerek programın normal akışını sürdürdü ve Arda ile Pamuk'u programa davet etti.