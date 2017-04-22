Geleceğin Şeflerine Burs Desteği

İnoksan firması, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi (UÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu 'Aşçılık Programı' bölümüneyerleşecek en yüksek puanlı üç öğrenciye aylık 400 TL başarı bursu verecek.



Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu ve İnoksan Mutfak Mimarlık Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. arasından imzalanan protokol sayesinde 2017-2018 ÖSYM sınavından aldığı puan ile Harmancık MYO Aşçılık Programı'nı tercih ederek yerleşen en yüksek puanlı üç öğrenci ilk yıl 10 ay boyunca aylık 400 TL burs almaya hak kazanacak. Birinci yılın sonunda en yüksek not ortalamasına sahip ilk üç öğrenci de o yılın sonuna kadar aylık 400 TL'lik Mesleki Eğitim Desteği'ne sahip olacak.



Protokol imza töreninde konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, iki yıldır yürüttükleri burs protokolleri sayesinde üniversitenin tercih edilebilirlik oranlarında ciddi artışlar meydana geldiğini söyledi. Burs verilen bölümlere gelen öğrencilerin not ortalamalarının geçmiş yıllara göre artışlar gösterdiğini açıklayan Ulcay, "Biz bu protokol sayesinde hem öğrencilerimize maddi bir destek sağlamış oluyoruz, hem üniversitemizin tercih edilme oranlarını yükseltiyoruz hem de ÖSYM Tercih Kılavuzu'nda bizlere burs desteği sağlayan firmaların isimlerinin yer almasını sağlıyoruz. Bu tüm taraflar için olumlu bir katkı sağlıyor. Öğrenciler ve aileleri, tercih yaparken hangi üniversitenin ne gibi imkanlar sağladığını görmek istiyor" dedi. - BURSA