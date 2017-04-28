Gaziemir'in Şenliğinde 20. Yıl Gururu Yaşandı

Gaziemir ulusal ve uluslararası çocuk şenliğinin 20.yılı 21-30 Nisan tarihleri arasında büyük bir coşkuyla kutlandı.



Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği, 20 yaşını her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 gün boyunca unutulmaz anlar ve birbirinden renkli etkinliklerle tamamladı. 20 yaşına ulaşan şenlikte Ulu Önder Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' sözünün dalga dalga dünyaya yayılmasını sağlamak amacıyla, bu güne kadar 24 ülkeden 7 bin 400 çocuk 'barış elçisi' yetiştirildi. Gaziemir Çocuk Şenliği kapsamında 'Barış Elçileri' belgeselinin galası da gerçekleştirildi.



İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ve 200 bine yakın İzmirli'nin ziyaret ettiği şenlikte tüm gösteriler internetten canlı yayınlandı. Gaziemir Çocuk Şenliği'ne bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ile ülkemizden Erzurum ve Artvin'den 177 konuk çocuk katıldı. Eğlence dolu anların yaşandığı şenlikte Derya Uluğ, Doğukan Manço, Şebnem Schaefer ile masal atölyesi, Niloya müzikali, Limon ile Zeytin müzikali, Harika Kanatlar müzikali, Keloğlan Masalları müzikali sahne aldı. - İZMİR