Gaziemir'de Köpek Irkları Yarışması

İzmir'de, Gaziemir Belediyesi ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen Köpek Irkları Yarışmasında 47 ırktan 426 köpek yarıştı.



Gaziemir Belediyesi ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ortaklığında 'Köpek Irkları Yarışması' düzenlendi. İkincisi düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen 47 ırktan 426 köpek katıldı. Köpekler genç yarışmacı, en iyi eşi grubu, en iyi üretim grubu, en iyi bebek, en iyi yavru, en iyi veteran, en iyi yerli üretim, grubunun en iyi genci, grubunun en iyisi, yarışmanın en iyi genci, yarışmanın en iyisi olmak üzere 11 kategoride yarıştı. Köpek sahipleri ve hayvan severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, köpekler alanında uzman ve eğitimli kişiler tarafından sağlık, görüntü, eğitim, karakter ve ırklarının özelliklerini taşıma bakımından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda köpeklere mükemmel, çok iyi, iyi, yeterli değil dereceleri verildi. 47 farklı türden 426 köpeğin katıldığı yarışma sonunda dereceye giren köpeklerin sahipleri ödüllendirildi. - İZMİR