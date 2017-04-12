Gaziemir'de Engelli Vatandaşlar Piknikte Buluştu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bahara merhaba pikniğinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bahara merhaba pikniğinde engelli vatandaşlarla buluştu. Pikniğe katılan vatandaşlar, programda gönüllerince eğlendi. Başkan Şenol'la fotoğraf çektiren vatandaşlar, istek ve önerilerini ileterek çalışmaları için Başkan Şenol'a teşekkür etti.



Öte yandan Gaziemir Belediyesi, engellilerin nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğu gerçeğini göz önüne alarak proje, hizmet ve çalışmalarına şekil veriyor. Kaldırımları engelli ve bebek arabalarına uygun hale getiren belediye, engellilerin sosyal hayata katılımlarının önüne set çeken yol ve bina giriş-çıkışlarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalar başlattı. İlçedeki engelli dernekleriyle işbirliği yapılarak sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin arttırılması için çeşitli kurslar ve eğitim programları düzenlendi. Aktepe Sabiha Hasan Yavaş Engelli Merkezinde ise 'iş üretim atölyesi' kuruldu. Burada engellilerin galoş ve çeşitli tıbbi tekstil üretimi yapmaları sağlandı. - İZMİR