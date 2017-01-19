Gaziantep'teki Deaş Operasyonu

Gaziantep'te, 7 kişinin tutuklandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, zanlıların evlerinde 3,5 kilogram patlayıcıyla bazı malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonla ilgili detaylara yer verildi.



Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 20 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. 8 zanlının savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı operasyonda, mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 7'sinin tutuklandığı, 5'inin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Zanlıların ev, araç ve üstlerinde yapılan aramalarda ise 3,5 kilogram TNT türündeki patlayıcı, 2 adet infilak kapsülü, 2 buton, 3 tabanca, 12 mermi, 2 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeğiyle çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi.