Gaziantep'te kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesinde Atatürk Bulvarından Çamlıca Mahallesi istikametine giden Doğan Durmaz yönetimindeki 27 SL 690 plakalı motosiklet aynı yönde seyreden Akif D'nin kullandığı 27 SC 153 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Aracın altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gaziantep'te kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'te kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
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