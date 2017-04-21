Gaziantep'te Emeklilerin Konut Sevinci

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Gaziantep'te yürüttüğü projeler kapsamında inşa edilen 123 konut, kurayla sahiplerine teslim edildi.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Gaziantep'te yürüttüğü projeler kapsamında inşa edilen 123 konut, kurayla sahiplerine teslim edildi. Şahinbey Belediyesinin Kültür Merkezin'de noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde konut sahibi olan emekli vatandaşlar, isimleri okunduğunda salonda gözyaşlarına hakim olamadı.



Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, bin 175 başvuru aldıklarını bildirerek, bunlardan Şehitkamil ilçesinde yaptırılan 103 konut ve Şahinbey ilçesi Güzelvadi mevkisindeki konutlardan kalan 20 daireyi sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.



"Bugüne kadar 20 bin 117 konut yaptık"



Projeler için şu anda sadece emeklilere konut verdiklerini söyleyen Çelik, "Bugün konut çıkanlara hayırlı uğurlu olsun, güle güle otursunlar. Çıkmayan vatandaşlarımıza da ileriye dönük konut çalışmalarımız olacak. Gaziantep'te bugüne kadar 20 bin 117 konut yapmışız. Diğer illerle karşılaştırıldığında büyük bir proje. 5 bine yakın konutun da 10 projede yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bunların kuralarını çekmedik ama ihalelerini yaptık. Buralarda da ilerleyen günlerde vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız" dedi.



"Allah devletime zeval vermesin"



Kura sonucu ev sahibi olan 123 kişiden 60 yaşındaki Mehmet Kaya, "O kadar duygulandım ki anlatamam mutluluğumu. İlk defa bir kendi yuvam olacak. Allah olmayanlara da versin. İki çocuk babasıyım. Ayda 700 lira ev kirası veriyorum. 2 çocuk okutuyorum. Emekli olduğum halde yine de çalışıyorum. Allah'ın keremine çok şükür. Allah devletime zeval vermesin" şeklinde konuştu.



"Ömrümüzün son vaktinde güle güle otururuz"



Hatice Gök de 60 yaşında olduğunu söyleyerek, "Çok sevindim, çok memnunum, duygulandım. İlk defa ev sahibi oluyorum. 5 çocuk annesiyim. Allah razı olsun. Ömrümüzün son vaktinde inşallah güle güle otururuz" dedi.



"Ev sahibi olmak en çok eşimin hayaliydi"



Rükan Görger 42 "Ev sahibi olmak en çok eşimin hayaliydi. Onun da olmasını isterdim. Eşim vefat ettiğinden dolayı şimdi çocuğumla beraber ben oturacağım. Devletimize milletimize Allah'ım zeval vermesin başımızdan eksik etmesin. Her zaman devletimizi çok seviyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP