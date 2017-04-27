Gaziantep Basketbol Takımı Öğrencilerle Buluştu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol takımı, lise öğrencileri ile panelde bir araya geldi.



Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ve oyuncular Erden Eryüz, Alper Özcan, Marcus Denmon ve Davon Jefferson, Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle okulda düzenlenen panelde bir araya geldi. Dedas ve oyuncular, okul bahçesinde karşılayan öğrenciler, sevinç yaşarken hatıra fotoğrafı çektirdi. Panelde Gaziantep Basketbol'un karşılaşmalarının yer aldığı kısa film izletildi. Film gösteriminin ardından kulüp menajeri Boray Dai, takımları hakkında öğrencilere bilgi verdi.



Lise öğrencileri, Dedas ve oyunculara merak ettikleri soruları yöneltti. Sorulara cevap veren oyunculardan takım kaptanı Eryüz Erden, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başantrenör Dedas ise, Gaziantep Basketbol'u hak ettiği yere taşımanın en önemli projesi olduğunu söyledi. Dedas'ın ve oyuncuların öğrencilere soruları yönettiği panelde sorulara doğru cevap veren öğrencilere forma ve kombine kartı hediye edildi.



Paneldeki soru- cevap bölümünün ardından Erden, Alper, Denmon ve Jefferson okul öğrencileri ile kısa maç yaptı. Siyah kırmızılı ekibin oyuncularına ilgi gösteren öğrenciler, basketçilerle selfie yaptı.