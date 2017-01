Gazeteciler İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı Ziyaret Etti

İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği'nin yönetim kurulu ve üyeleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri, gazetecilerin giyeceği basın yeleğini tanıttı.



İzmir'de görev yapan ajans, televizyon ve gazetelerde çalışan polis-adliye haberlerine bakan gazetecilerin kurduğu Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği'nin yönetim kurulu ve üyeleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Dernek Başkanı ve Habertürk Gazetesi muhabiri Mehmet İnmez, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Bahri Karataş, Tufan Hamarat, Anadolu Ajansı (AA)'ndan Şafak Yel, Sabah Gazetesinden Ceyhan Torlak, Yeni Asır Gazetesinden Metin Burmalı ve İhlas Haber Ajansı İHA) Atakan Şen'de katıldı. İzmir basının doğru habercilikten yana olduğunu ve bu tutumunu sürdürmesi gerektiğini belirten Vali Erol Ayyıldız, "Bir olay olduğu zaman bilgiyi teyit etmeden kesinlikte haber yapmayın. Yanlış bir bilgi yaşanan olayları daha çok büyütebilir. Kesinlikle biz size, 'şu haberi, bu haberi yapmayın' diyemeyiz; ama doğru haberi ve bilgiyi aldıktan sonra haberi paylaşın" dedi. Vali Ayyıldız ayrıca, İzmir halkına valiliğin kapısının açık olduğu gibi, gazetecilere de doğru bilgiyi almak için telefonunun her zaman açık olduğunu söyledi.



Gazeteciler yelek giyecek



Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet İnmez'de, Vali Erol Ayyıldız'a gazetecilerin toplumsal olayda giymesi için İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)'nin desteğiyle bastırılan gazeteci yeleğini tanıttı. Yeleğin numaralı ve İGC logolu olduğunu belirten İnmez, "Toplumsal olaylarda zaman zaman gazeteciler zor anlar yaşıyor. Güvenlik güçleri, meslektaşlarımızı vatandaş sanarak, olay yerine almıyor. Kamu görevi yapan bizler olay yerine daha kolay girip, en kısa sürede doğru haberi ve fotoğrafı alarak bilgilendirmek zorundayız. Toplumsal olaylarda görev yapan polis, jandarma, 112 doktor ve hatta itfaiye görevlileri kendi kurumlarını tanıtan yelek ve mont giyiyor. Bizlerde, gazetecilerin giymesi için 'numara ve basın' yazan yelek yaptırdık. Toplumsal olaylarda bu yeleği giyerek, gazeteci ve vatandaşın güvenlik güçleri tarafından ayrışmasını sağlayacağız. Derneğimiz tarafından dağıtılacak olan bu yeleğin gazetecilerin sahada çalışmasını daha kolay hale getireceğine inanıyoruz" dedi.



Vatandaşın olduğu kadar gazetecilerin de can güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Vali Erol Ayyıldız, şöyle devam etti:



"Gazeteciler olay yerine ilk giden kişiler arasında yer alıyor. Bizler, sizlerinde, can güvenliğini sağlamakla hükümlü olduğumuz için olay yerinden biraz uzak tutmak zorundayız. Gazeteci yeleği iyi düşünülmüş. Bu yelek sayesinde güvenlik güçleri gazeteci ile vatandaşı ayırt etmiş, olur. Gazeteciler de görevlerini daha rahat yapar" dedi. Vali Ayyıldız, daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, yeleğin tanıtımını yaptı. - İZMİR