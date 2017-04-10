Gazeteciler Cemiyeti Polis Haftasını Pasta Keserek Kutladı
Niğde’de Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü nedeniyle Niğde Gazeteciler Cemiyeti polis haftasını pasta keserek kutladı.
Niğde'de Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü nedeniyle Niğde Gazeteciler Cemiyeti polis haftasını pasta keserek kutladı.
Hafta nedeniyle tören sonrası Niğde Gazeteciler Cemiyeti tarafından polis logolu pastayı Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Niğde Adalet Komisyonu başkanı Osman Soydal, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sami Ekim ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alparslan Başaran tarafından kesildi.
Emniyet Müdürü Kurt, sürpriz kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Emniyet ve Gazetecilerle hep beraber Niğde'nin güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. - NİĞDE
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