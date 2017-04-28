Gazeteci-Yazar Süleyman Gündüz: "İngilizler, Tarihlerinin En Ağır İki Yenilgisine Çanakkale ve...

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Tarih Söyleşisi Programı'nda konuşan Gazeteci-Yazar Süleyman Gündüz, "İngilizler, tarihlerinin en ağır iki yenilgisine Çanakkale ve Kut'ül Amare'de uğratıldı" dedi.



Gazeteci-Yazar Süleyman Gündüz, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Kut'ül Amare Zaferi' konulu söyleşide konuştu.



1'inci Dünya Savaşı öncesinde dünyanın bloklaşmaya gittiğini belirten Gündüz, Osmanlı Devleti'nin savaşa gönüllü girmediğini söyledi. Osmanlı'nın dönemin en güçlü ülkeleri olan Rusya, İngiltere ve Fransa ile ittifak kurarak Osmanlı sınırlarını muhafaza etmek istediğini, ancak kabul edilmediğini de ifade eden Gündüz, şunları söyledi:



"İngilizler, 'biz size bir garanti veremeyiz' diyor. Enver Paşa, bunun üzerine Ruslara, 'Gelin 10 yıllık saldırmazlık anlaşması yapalım. Eğer bu savaşa girersek iki devletin de sonu olur' diyor. Ancak Ruslar da kurdukları ittifakın lideri olan İngilizlerle görüşmesi gerektiğini söylüyor. Oysa İngilizler ile müttefikleri işgal planını hazırlamıştı."



"Osmanlı mecburen Almanlarla ittifak kurdu"



Osmanlı Devleti'nin zorunlu olarak Almanlarla ittifak kurduğunu da anlatan Gündüz, İngilizlerin petrol yataklarına hakim olmak için Kasım 1914 yılında Basra'yı işgal etmeye başladığını anlattı. Gündüz, Cavit Bey komutasındaki ordunun düşmanın ilerleyişlerini bir süre durduğunu kaydetti. Osmanlının var olma mücadelesi verdiğini de hatırlatan Gündüz, İngilizlerin direnişi kırmak için Hindistan'daki 6. Hint Taburu'nu bölgeye aktardığını kaydetti. 6. Kolordu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa'nın da ordusuyla büyük bir direniş sergilediğini vurgulayan Gündüz, daha fazla ileri gidemeyen General Townshend'in birlikleriyle Kut'ül Amare'ye döndüğünü anlattı.



"İngilizler mühimmatlarını imha edip teslim oldu"



Enver Paşa'nın, Diyarbakır havzasındaki Halil Paşa komutasındaki orduyu Bağdat'a sevk ettiğini kaydeden Gündüz, çıkan çatışmada İngilizlerin büyük kayıplar verdiğini ifade etti. Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Osmanlı ordusu, İngilizleri Kut'ül Amare'de 4 ay boyunca kuşattı. İngilizlerin içindeki Hintli askerler Müslüman olduğu için Osmanlı ile savaşmak istemiyordu. Çoğu intihar etti veya firar etti. Tetiğe basacak parmaklarını dahi kesiyorlardı. Kuşatma uzun sürünce ilk defa havadan yardım ulaştırılıyor. İngilizlerin Basra üzerinden başlattığı harekat de ordumuz tarafından önlendi. Çatışmalarda yine İngilizler çok kayıp vermişlerdi. Halil Paşa'nın başarılı kuşatmasını ortadan kaldıramayacaklarını anlayan İngilizler, ajan Lawrens aracılığıyla rüşvet teklif ediyor. Halil Paşa, sert şekilde reddediyor. Bunun üzerine İngilizler mühimmatlarını imha ettikten sonra teslim oluyor. İngilizler tarihlerinin en ağır yenilgisini alıyorlar. 29 Nisan 1916'da İngiliz ordusu teslim oluyor. İngilizler, tarihlerinin en ağır iki yenilgisine Çanakkale ve Kut'ül Amare'de uğratıldı. Çanakkale savunma, Kut'ül Amare ise kuşatma harekatıdır." - İSTANBUL